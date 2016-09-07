معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: با توسعه گردشگری می‌توان فقر و بیکاری را ریشه‌کن کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، مرتضی رحمانی موحد در مراسم افتتاحیه کارگاه بین المللی یونسکو در بیستون با عنوان «مدیریت پایدار گردشگری در محوطه های میراث جهانی» اظهارکرد: امروزه از صنعت گردشگری به عاملی موثر در جهت ریشه کن کردن اهداف بزرگی همچون فقر و بیکاری و همچنین توانمندسازی زنان و پایداری محیط زیست یاد می شود.

وی ادامه داد: مقوله گردشگری با گستره جهانی بسیار حائز اهمیت است و سبب پویایی اقتصاد خواهد شد.

وی گردشگری را امری مهم و اثرگذار در توسعه پایدار و اشتغالزایی و حمایت از آثار طبیعی دانست و افزود: صنعت گردشگری امروز به عنوان عاملی برای ریشه کن کردن فقر و توانمندسازی زنان و پایداری محیط زیست شناخته می‌شود و ایران از ظرفیت بالایی در این زمینه برخوردار است.

رحمانی موحد با اشاره به ثبت ۳۱ هزار اثر ملموس و ناملموس در کشور گفت: ۲۱ اثر تاریخی نیز در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده است.

وی گردشگری را حوزه‌ای مرتبط با مقوله اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی دانست و بیان کرد: این حوزه نیازمند توجه خاصی است و تداوم و پایداری صنعت گردشگری در نتیجه بهره برداری متوازن و مدیریت شده از منابع منطقه کسب می‌شود.

لزوم توجه به ظرفیت گردشگری محلی در ایجاد فرآیند توسعه پایدار

رحمانی موحد با تاکید بر لزوم توجه به ظرفیت گردشگری محلی در ایجاد فرآیند توسعه پایدار گفت: صنعت گردشگری نیاز به مدیریت پایدار و برنامه ریزی توسعه و بازاریابی به عنوان جاذبه های گردشگری است.

وی تحقق اهداف مذکور را منوط به فراهم کردن زیرساخت‌های گردشگری دانست و گفت: در این راستا مدیریت، تخصص و تعمیم و آموزش نیروهای مجرب مورد نیاز است.

رحمانی موحد به کارگیری نیروی کار محلی در بحث صنعت گردشگری را سبب کاهش بیکاری دانست و گفت: تعالی، توسعه و ارتقا جایگاه آثار و محوطه تاریخی در سایه رویداد محور بودن سیاست گذاری ها محقق می‌شود و گردشگری نسبت بسیار نزدیکی برای مدیریت با این رویدادها دارد.

وی بیان کرد: مصمم به گسترش تعاملات کاری با سازمان یونسکو و سایر سازمان‌های جهانی برای توسعه پایدار گردشگری در کشور هستیم.

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