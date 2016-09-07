هنرمند گلستانی عنوان غرفه برتر اخلاق را در یازدهمین جشنواره ملی صنایع دستی و آش ایرانی زنجان کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان هنرمند رشته جاجیم بافی خانم رحیمه رحیمی(خاله رحیمه) در ارزیابی عملکرد یازدهمین جشنواره ملی صنایع دستی و آش ایرانی زنجان رتبه نخست از نظر اخلاق را کسب کرد.

گفتنی است این جشنواره از مورخ 8 الی 12 شهریورماه با حضور 33 استان و هنرمندان رشته های مصنوعات چوبی،شیشه حرارت مستقیم ،سوزن دوزی ممقان، قلم زنی، سفال ،نمدمالی،چاروق دوزی ،خراطی چوب،مسگری و .. در منطقه تفریحی گاوازنگ استان زنجان برپا و به نمایندگی استان دو هنرمند گلستانی در آن حضور یافتند.

شایان ذکر است خاله رحیمه هنرمند پیشکسوت رشته جاجیم بافی با سابقه 50 ساله دارنده مهر اصالت یونسکو و نشان ملی بوده و در روستای زیارت گرگان می باشد.

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