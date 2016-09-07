به مناسبت سالروز پیوند ملکوتی امام علی (ع) و حضرت زهرا علیه السلام و هفته ازدواج کارگاه آموزشی آشنایی با معیارهای اسلامی ازدواج و انتخاب آگاهانه همسر توسط میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی احمد گلچین رییس روابط عمومی در این خصوص گفت : این کارگاه آموزشی در راستای آشنایی با معیارهای اسلامی ازدواج و انتخاب آگاهانه همسر ویژه کارکنان مجرد این اداره کل برگزار گردیده است.

وی افزود : با توجه به شیوه‌های زندگی نوین و پیچیده‌تر شدن شرایط زندگی، مشاوره می تواند نقش بی بدیلی در آگاه سازي فراهم نماید تا با راهنمایی درست بر اساس مشکلات و مباحث بتوان گامی مثبت در پیشگیری از اختلالات و ناهنجاری های پس از ازدواج جوانان برداشت.

رییس روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی در پایان گفت : در این کارگاه که با حضور 39 نفر از کارکنان مجرد این دستگاه و خانم عاطفه باقری کارشناس ارشد روانشناسی و مشاوره به عنوان مدرس برگزار شد مباحثی چون شناخت معیارها،اصول مناسب انتخاب همسر، بیشترین اشتباهات در انتخاب همسر و راه های مرتکب نشدن آن، مهارت ها و چالش های زندگی مشترک، خطاها و اشتباهات دوران آشنایی و .. مطرح شد.

انتهای پیام/