تلاش نوروزی قریب به 400 نفر در مجموعه سعدآباد

به گزارش میراثآریا به نقل از روابطعمومی سعدآباد؛ محمدرضا عسگری معاون اداری و مالی مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد ضمن تبریک سال نو به عموم هموطنان و تشکر از همکاری و همیاری مسیولین و پرسنل سعدآباد در ایجاد نوروزی شاد و بهیادماندنی برای بازدیدکنندگان این مجموعه، امروز 6 فروردین با بیان این خبر گفت: «با مطالعه، بررسی و آسیبشناسی و همچنین بهرهگیری از تجربیات سالهای گذشته بستههای خدمترسانی مطلوب به بازدیدکنندگان در ایام نوروز تدوین شد.«
معاون اداری و مالی سعدآباد افزود: «از اقدامات صورتگرفته پیش از نوروز سعدآباد میتوان به مرمت و بازسازی کفپوشها و نقاشی برخی از موزههای سعدآباد، نظافت کلیه موزهها، اشیای موزهای و محوطه سعدآباد با همکاری واحد خدمات، لایروبی و پاکسازی رودخانه دربند با همکاری شهرداری منطقه 1 تهران، گلکاری و درختکاری و محوطهسازی باغ سعدآباد، بازسازی و سرویس کلیه روشنایی های موزهها و محوطه سعدآباد، ترمیم شبكه برقرسانی و گرمایشی موزهها، شن ریزی و بازسازی استراحتگاهها و چیدمان مناسب مبلمان در باغ 110 هکتاری سعدآباد و... اشاره کرد.»
او خاطرنشان کرد: «نصب نرده و اسپیس در مبادی ورودی موزهها، جداسازی درهای ورودی و خروجی موزهها برای تسریع و تسهیل تردد بازدیدکنندگان، و مفروشکردن ورودی کاخها برای تکریم بازدیدکنندگان و پیشگیری از ورود هرگونه آلودگی به موزهها و همچنین مسقف کردن جایگاه صف ورودی موزهها و ایجاد استراحتگاههای مسقف برای بازدیدکنندگان محترم با توجه به شرایط جوی و بارانی بودن هوا در این ایام از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط سعدآباد در در این ایام است.»
عسگری افزود: «تجهیز سعدآباد به 10 ویلچر در مبادی ورودی برای ارایه خدمات بیشتر به جانبازان و معلولین در سعدآباد، مشارکت با بخش خصوصی و برندهای معروف و باکیفیت غذا و نوشیدنی برای ارتقای رضایت بازدیدکنندگان از خدمات و افزایش تعداد سرویسهای حمل و نقل داخلی نیز در مجموعه سعدآباد صورت پذیرفته است.»
او اضافه کرد: «در راستای سیاستهای سازمان مبنی بر ایجاد نوروزگاه در مجموعه سعدآباد، این مجموعه اعتبارات لازم برای عقد قرارداد با بخش خصوصی و مشارکت با آنان در ایجاد فضایی شاد با هدف معرفی آیینها و موسیقی باستانی و نیز اعتبارات لازم برای تهیه بروشور و بنرهای راهنمایی بازدیدکنندگان قریب به 400 نفر شامل مسیولان و پرسنل موزهها و واحدها، نیروهای تأسیسات، فضای سبز، خدمات، بلیتفروشی و همچنین نیروهای کارورز، بیوقفه در دو شیفت در ایام نوروز 1396 جهت خدمترسانی مطلوب به بازدیدکنندگان نوروزی در مجموعه سعدآباد تلاش می کنند.»
معاون اداری و مالی سعدآباد همچنین اظهار داشت: «یکی از مهمترین اقدامات صورتگرفته در این مجموعه تجهیز سعدآباد به پیشرفتهترین سیستم فروش بلیتالکترونیکی موزههای کشور است که با سرعت بسیار بالا و کارایی آسان مشکل تهیه بلیت دراین مجموعه و انتظار بازدیدکنندگان در صفهای طولانی را بهطور کامل حل کرده است».
او افزود: « هماهنگی با نهادهای خدمترسانی، عمرانی و فنی منطقه، هماهنگی نزدیك و موثر با فرماندار محترم شمیرانات و پلیس راهور و برگزاری جلسات مستمر با فرماندهی محترم یگان حفاظت بهمنظور ارایه خدمات مطلوب حفاظتی در جای جای مجموعه و كاخ موزهها و نیز تأمین غذای گرم برای همه كاركنان شیفتی مجموعه در ایام تعطیلات نوروز از سایر اقدامات صورت گرفته در سعدآباد در این ایام است.»
مجموعه سعدآباد با 110 هکتار و 16 موزه و کاخموزه همهروزه در ایام نوروز از ساعت 9 تا 19 پذیرای علاقهمندان به تاریخ، فرهنگ و هنر ایران زمین است.
انتهای پیام/