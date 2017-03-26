۶ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۳

تلاش نوروزی قریب به 400 نفر در مجموعه سعدآباد

قریب به 400  نفر شامل مسئولان و پرسنل موزه‌ها و واحد‌ها، نیروهای تأسیسات، فضای سبز، خدمات، بلیت‌فروشی و همچنین نیروهای کارورز، بی‌وقفه در دو شیفت در ایام نوروز 1396 برای خدمت‌رسانی مطلوب به بازدیدکنندگان نوروزی در مجموعه سعدآباد تلاش می‌کنند.

به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط‌عمومی سعدآباد؛ محمدرضا عسگری معاون اداری و مالی مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد ضمن تبریک سال نو به عموم هموطنان و تشکر از همکاری و همیاری مسیولین و پرسنل سعدآباد در ایجاد نوروزی شاد و به‌یاد‌ماندنی برای بازدیدکنندگان این مجموعه، امروز 6 فروردین با بیان این خبر گفت: «با مطالعه، بررسی و آسیب‌شناسی و همچنین بهره‌گیری از تجربیات سال‌های گذشته بسته‌های خدمت‌رسانی مطلوب به بازدیدکنندگان در ایام نوروز تدوین شد

معاون اداری و مالی سعدآباد افزود: «از اقدامات صورت‌گرفته پیش از نوروز سعدآباد میتوان به مرمت و بازسازی کفپوش‌ها و نقاشی برخی از موزه‌های سعدآباد، نظافت کلیه موزه‌ها، اشیای موزه‌ای و محوطه سعدآباد با همکاری واحد خدمات، لایروبی و پاکسازی رودخانه دربند با همکاری شهرداری منطقه 1 تهران، گل‌کاری و درختکاری و محوطه‌سازی باغ سعدآباد، بازسازی و سرویس کلیه روشنایی های موزه‌ها و محوطه سعدآباد، ترمیم شبكه برق‌رسانی و گرمایشی موزه‌ها، شن ریزی و بازسازی استراحتگاه‌ها و چیدمان مناسب مبلمان در باغ 110 هکتاری سعدآباد و... اشاره کرد.»

او خاطرنشان کرد: «نصب نرده و اسپیس در مبادی ورودی موزه‌ها، جداسازی درهای ورودی و خروجی موزه‌ها برای تسریع و تسهیل تردد بازدیدکنندگان، و مفروش‌کردن ورودی کاخ‌ها برای تکریم بازدیدکنندگان و پیشگیری از ورود هرگونه آلودگی به موزه‌ها و همچنین مسقف کردن جایگاه صف ورودی موزه‌ها و ایجاد استراحتگاه‌های مسقف برای بازدیدکنندگان محترم با توجه به شرایط جوی و بارانی بودن هوا در این ایام از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط سعدآباد در در این ایام است.»

عسگری افزود: «تجهیز سعدآباد به 10 ویلچر در مبادی ورودی برای ارایه خدمات بیشتر به جانبازان و معلولین در سعدآباد، مشارکت با بخش خصوصی و برندهای معروف و باکیفیت غذا و نوشیدنی برای ارتقای رضایت بازدیدکنندگان از خدمات و افزایش تعداد سرویس‌های حمل و نقل داخلی نیز در مجموعه سعدآباد صورت پذیرفته است.»

او اضافه کرد: «در راستای سیاست‌های سازمان مبنی بر ایجاد نوروزگاه در مجموعه سعدآباد، این مجموعه اعتبارات لازم برای عقد قرارداد با بخش خصوصی و مشارکت با آنان در ایجاد فضایی شاد با هدف معرفی آیین‌ها و موسیقی باستانی و نیز اعتبارات لازم برای تهیه بروشور و بنرهای راهنمایی بازدیدکنندگان قریب به 400  نفر شامل مسیولان و پرسنل موزه‌ها و واحد‌ها، نیروهای تأسیسات، فضای سبز، خدمات، بلیت‌فروشی و همچنین نیروهای کارورز، بی‌وقفه در دو شیفت در ایام نوروز 1396 جهت خدمت‌رسانی مطلوب به بازدیدکنندگان نوروزی در مجموعه سعدآباد تلاش می کنند.»

معاون اداری و مالی سعدآباد همچنین اظهار داشت: «یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در این مجموعه تجهیز سعدآباد به پیشرفته‌ترین سیستم فروش بلیت‌الکترونیکی موزه‌های کشور است که با سرعت بسیار بالا و کارایی آسان مشکل تهیه بلیت دراین مجموعه و انتظار بازدیدکنندگان در صف‌های طولانی را به‌طور کامل حل کرده است».

او افزود: « هماهنگی با نهادهای خدمت‌رسانی، عمرانی و فنی منطقه، هماهنگی نزدیك و موثر با فرماندار محترم شمیرانات و پلیس راهور و برگزاری جلسات مستمر با فرماندهی محترم یگان حفاظت به‌منظور ارایه خدمات مطلوب حفاظتی در جای جای مجموعه و كاخ موزه‌ها و نیز تأمین غذای گرم برای همه كاركنان شیفتی مجموعه در ایام تعطیلات نوروز از سایر اقدامات صورت گرفته در سعدآباد در این ایام است.»

مجموعه سعدآباد با 110 هکتار و 16 موزه و کاخ‌موزه همه‌روزه در ایام نوروز از ساعت 9 تا 19 پذیرای علاقه‌مندان به تاریخ، فرهنگ و هنر ایران زمین است.

