بهگزارش میراثآریا بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اردبیل، میرروحالله محمدی رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان گرمی، ظهر امروز ششم فروردین از برپایی چادرهای اطلاعرسانی گردشگری این شهرستان در طول تعطیلات نوروزی خبر داد.
محمدی، با بیان اینکه چادرهای اطلاعرسانی گردشگری با همکاری اعضای تشکلهای مردمنهاد (سمنها) و دوستداران میراثفرهنگی مغان برپا شده است، افزود: «در این چادرها اقلام تبلیغاتی چون بروشور و نقشه گردشگری شهرستان و استان به مسافران و گردشگران عرضه میشود.»
بهگفته این مقام مسئول، راهنمایان گردشگری مستقر در این چادرهای اطلاعسانی ضمن نظرسنجی از مسافران و گردشگران، به پیشنهادات، انتقادات و سؤالات آنان پاسخ میدهند و با شیرینی و سوغاتهای محلی از میهمانان نوروزی پذیرایی میکنند.
او یادآور شد: «چادرهای اطلاعرسانی گردشگری واقع در روبهروی شهرک ولیعصر شهرستان گرمی مغان هر روز از ساعت 8 تا 19 آماده استقبال از گردشگران و میهمانان نوروزی است.»
انتهای پیام/