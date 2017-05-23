به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان، محسن یارمحمدیان معاون گردشگری این استان، صبح امروز سه‌شنبه 2 خرداد 96، با اعلام این مطلب افزود: «نهمین نمایشگاه منطقه‌ای گردشگری استان اصفهان عصر امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان با حضور مقامات عالی‌رتبه استان افتتاح خواهد شد.»

او افزود: «این نمایشگاه با حضور گسترده واحدهای اقامتی استان اعم از هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و همچنین با حضور دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری، تشکل‌های دوستداران میراث‌فرهنگی، مؤسسات آموزشی گردشگری و همچنین نشریات گردشگری برگزار می‌شود.»

یارمحمدیان درباره هدف از برگزاری این نمایشگاه گفت: «در این نمایشگاه که دستاورد ارزشمندی در توسعه گردشگری استان به‌شمار می‌رود، فعالان گردشگری از سراسر کشور حضور خواهند یافت و ضمن هم‌اندیشی با یکدیگر به معرفی و عرضه خدمات خود و بازاریابی برای آن‌ها خواهند پرداخت.»

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان ادامه داد: «این نمایشگاه در سالن شماره 4 نمایشگاه بین‌المللی استان اصفهان و در فضایی به‌مساحت 4500 مترمربع و با استقرار 100 غرفه آماده بازدید علاقه‌مندان است.»

یارمحمدیان، در پایان، به ویژگی‌های جنبی این نمایشگاه نیز اشاره کرد و افزود: «در این نمایشگاه تلاش شده تا علاوه‌بر تمرکز بر خدمات مدرن صنعت گردشگری ازجمله گردشگری سلامت و استقرار نشریات گردشگری، با حضور گروه‌های فرهنگی ازجمله عشایر استان اصفهان و هم‌وطنان ترکمن و ارائه و معرفی آداب و رسوم، پوشاک محلی، غذای سنتی و موسیقی سنتی، محیطی بانشاط و فرهنگی برای بازدیدکنندگان فراهم آید.»

