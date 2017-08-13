برگزاری اولین جلسه کمیته گردشگری ورزشی در استان یزد

به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یزد، امروز 22 مرداد 96، در ابتدای این جلسه محمدرضا نصیری، سرپرست معاونت گردشگری این استان، گزارشی از اقدامات این اداره‌کل برای بهبود گردشگری ورزشی ارائه کرد.

او در ادامه، ضمن تأکید بر اهمیت گردشگری ورزشی در رونق گردشگری استان یزد، عنوان کرد: «با توجه به ثبت‌جهانی یزد و ضرورت توسعه گردشگری ورزشی به‌عنوان مکمل گردشگری تاریخی و فرهنگی و ایجاد بستر مناسب و زیرساخت در حوزه گردشگری و همچنین بالا بردن ماندگاری گردشگران، هماهنگی هر چه بیشتر دستگاه‌های مرتبط ضرورت دارد.»

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یزد افزود: «با توجه به فعالیت بسیار خوب جوانان در زمینه ورزش‌های هوایی و پیشرفت خوب استان یزد در این زمینه و همچنین وجود علاقه‌مندان زیادی که در این ورزش وجود دارند، موقعیت خوبی برای پیشرفت گردشگری ورزشی در این رشته‌ها وجود دارد.»

او تصریح کرد: «در راستای بهبود و پیشرفت ورزش‌های هوایی، دو مجموعه کلوت در شمال شهر یزد و اردشیر در مسیر جاده دربید، اختصاص داده شده تا به‌صورت تخصصی به این ورزش‌ها پرداخته شود.»

نصیری در ادامه، با اشاره به پیشینه دوچرخه‌سواری در استان و به‌ویژه شهر یزد، ابراز امیدواری کرد که با همکاری هیئت دوچرخه‌سواری استان یزد برنامه‌های خوبی در این زمینه در بافت تاریخی شهر یزد برگزار شود.

او گفت: «امید است با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد، برنامه‌های ورزشی خوبی در کلیه شهرستان‌های استان یزد به‌مرحله اجرا درآید.»

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