«کاشی ماندگار» به خراسان رسید/ عثمان محمدپرست: امروز صدایم پر از گریه است

به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان‌رضوی، محمد‌رحیم رهنما مدیر‌کل میراث‌فرهنگی این استان در این مراسم اظهار کرد: «نصب کاشی‌ ماندگار به‌منظور حفظ افتخار‌آفرینان سرزمینمان انجام می‌شود و مهم‌ترین هدف از این اقدام گرامی‌داشت افراد شاخص در حوزه‌های مختلف علمی، ادبی و فرهنگی به‌منظور حفظ مواریث ناملموس است.»

او افزود: «غرورآفرینی کشور ما به وجود مشاهیر علمی، فرهنگی، تاریخی است و با نصب کاشی ماندگار یاد این عزیزان را گرامی خواهیم داشت و جایگاه این افراد را در سطح مناطق و محلات به‌عنوان میراث ناملموس حفظ خواهیم کرد.»

رهنما تصریح کرد: «با همکاری اداره‌کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان، مشاهیر و هنرمندان را شناسایی کردیم و با هدف بزرگداشت نام و یاد این افراد کاشی ماندگاری را بر سردر منزل آنان نصب خواهیم کرد.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: «استاد عثمان محمد‌پرست دو‌تار نواز موسیقی مقامی برخواسته از خطه خواف است که البته مدتی است در بستر بیماری است و به‌عنوان اولین هنرمند برجسته و افتخار‌آفرین استان خراسان‌رضوی با نصب کاشی ماندگار بر سر‌در منزلش ماندگار می‌شود.»

او افزود: «امیدواریم بتوانیم با کمک مسئولان و دیگر نهادهای فرهنگی هنری به معرفی و ثبت مواریث ناملموس کشورمان بپردازیم. چرا که مشاهیر و هنرمندان ما زبانزد هستند و امیدواریم بتوانیم جایگاه و نقش این افراد را در استان ماندگار کنیم.»

محمدپرست هنرمندی چیره‌دست و شخصیتی فرزانه

سعید سرابی مدیر‌کل فرهنگ‌ و ‌ارشاد اسلامی خراسان‌رضوی نیز در این مراسم گفت: «این کار اتفاق مبارکی است و اگرچه نمادین است اما برای معرفی شأن و جایگاه و منزلت هنرمندان قابل اهمیت است. استاد عثمان محمد‌پرست غیر از شخصیت هنری که دارد انسانی فرزانه است که در حرکت‌های اجتماعی نیز همواره حضور دارد و مدارس زیادی در کشور به نگاه بلند این استاد و استفاده از ارزش‌های هنری تبدیل به جریانی اجتماعی شده است.»

سرابی افزود: «ابتکار طرح کاشی ماندگار بسیار ارزشمند است و این‌که این ماندگاری از منزل استاد عثمان محمد‌پرست آغاز شده است نیز خود ابتکار ارزنده‌ای است چرا که استاد افتخار جریان و پایگاه‌های هنری خراسان و میراث‌دار نسل بزرگ موسیقی مقامی خراسان و کشور است.»

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌رضوی تصریح کرد: «عثمان محمد‌پرست را در دیگر کشورها به نام عثمان خوافی می‌شناسند اما فرصت خوبی است تا شورای شهر اهتمام ویژه‌ای در این راستا داشته باشند و از جریان‌های هنری که داشته‌های فرهنگی شهر ما هستند حمایت کند. امیدواریم این راه ادامه پیدا کند و از همت سازمان میراث‌فرهنگی در راستای حفظ میراث ماندگار شهر مشهد قدردانی می‌کنیم.»

استاد عثمان محمد‌پرست هنرمند دو‌تار‌نواز خراسانی نیز در این مراسم گفت: « 90سال سن دارم و از زمانی که به‌یاد دارم تار می‌زدم. پدرم در خواف دامدار بود اما من دوتارنوازی را انتخاب کردم و به‌همین خاطر به بسیاری از کشورهای دنیا دعوت شدم و در آن کشورها دوتارنوازی کرده‌ام.»

او افزود: «هرچه دارم از لطف و کرم خداوند است و گرنه لیاقت این همه الطاف و بزرگواری را ندارم؛ من خدمت‌گزار تمام مردم ایران‌زمین هستم. امروز صدایم پر از گریه است از مردم می‌خواهم ما هنرمندان را فراموش نکنند.»

استاد عثمان محمد‌پرست دوتار‌نواز موسیقی مقامی آثار مطرح و معروفی دارد که مهم‌ترین آن‌ها «مقام نوایی» از اشعار طبیب اصفهانی است و با پنجه سحرآمیزش از چاوشی و سرحدی گرفته تا دیگر مقام‌های این دیار اجرا‌های گوناگونی را در عین وحدت آفریده است.

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