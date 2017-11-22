بافت تاريخی گرگان پايگاه ملی شد

به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان، دیروز سه‌شنبه 30 آبان 96 جلسه پیگیری بافت تاریخی گرگان برای تصویب به‌عنوان پایگاه ملی با حضور فرهاد عزیزی مدیرکل دفتر امور پایگاه‌های میراث جهانی، اعضای کمیته تخصصی میراث فرهنگی کشور، ابراهیم کریمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان و جاوید ایمانیان معاون میراث‌فرهنگی استان در محل دفتر معاونت میراث فرهنگی کشور برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان درباره این جلسه گفت: «در این جلسه بافت تاریخی گرگان با موافقت همه اعضای کمیته تخصصی میراث فرهنگی به‌عنوان پایگاه ملی معرفی و تصویب شد.»

او در ادامه به مزیت‌های پایگاه ملی شدن بافت تاریخی اشاره کرد و افزود: «از مزیت‌های پایگاه ملی شدن بافت تاریخی گرگان می‌توان به پیگیری و انجام هرچه بیشتر و دقیق‌تر طرح‌های مطالعاتی، مرمتی، باستان‌شناسی و ... اشاره کرد.»

کریمی خاطرنشان کرد: «بافت تاریخی گرگان با مساحت 156 هکتار در سال 1310 به شماره 41 به‌عنوان اولین بافت تاریخی کشور در فهرست آثار ملی به ثبت رسيد. این بافت دارای ویژگی‌های شاخص کالبدی و میراث ناملموس است که بیانگر غنای فرهنگی و تاریخی این منطقه است.»

او به قدیمی‌‌ترین محلات بافت تاریخی گرگان اشاره کرد و افزود: «این بافت دارای سه محله قدیمی به نام‌های سبزه مشهد، نعلبندان و میدان است که هر کدام از این محله‌ها دارای محلات فرعی نیز هستند.»

بافت تاريخی شهرگرگان بخشی از بافت‌های تاريخی منطقه محسوب می‌شود که بيش از 156هکتار وسعت دارد. آنچه اكنون آن را بافت تاريخی گرگان می‌ناميم بازمانده مجموعه‌ای از يک شهر (استرآباد) و عناصر آن و فضاهای شهری هم چون مساجد، آب‌انبارها، قنات‌ها، معابر و واحدهای مسكونی يک يا چند طبقه و... است. استرآباد دروازه‌ها و كاروانسراهای متعددی داشته كه دروازه‌های چهل دختر، بسطام، ميدان، فوجرد و سبزه مشهد از مهم‌ترين آن‌ها بوده است. این بافت از دو بخش اداری و مسكونی تشكيل شده بود كه هم اكنون بقايای آن موجود است. منازل موجود در بخش مسكونی عمدتاً متعلق به اواخر دوره قاجار و اوايل دوران پهلوی نظير خانه شيرنگی، تقوی، باقری، مفيديان و... است.

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