به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با کریستوفر لندیس مدیر امور اجرایی گروه هتل‌های آکور فرانسه در ایران گفت: «می‌توان روی دو بخش سرمایه‌گذاری در حوزه هتل‌ها در ایران تمرکز کرد. گروه هتل‌های آکور می‌تواند هم در بحث ساخت هتل در ایران و هم در بحث برندینگ و استانداردسازی هتل‌های موجود ـ هم هتل‌هایی که دولت متولی آن است و هم هتل‌هایی که متولی آن بخش خصوصی است ـ سرمایه‌گذاری کند.»

او با اشاره به مجموعه هتل‌های لاله که متعلق به سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است گفت: «متأسفانه اکنون این هتل‌ها آن‌طور که باید استانداردهای لازم را ندارند و می‌توان از طریق همکاری با یک برند مطرح در حوزه هتل‌داری مثل آکور این هتل‌ها را سامان‌دهی و به بهترین نحو تجهیز و اداره کرد.»

معاون رئیس‌جمهوری در پاسخ به پیشنهاد مدیر امور اجرایی گروه هتل‌های آکور فرانسه در مورد دراختیار قرار دادن زمین برای ساخت هتل به‌صورت اجاره بلند‌مدت ادامه داد: «دولت در شهرهایی مانند تهران، زمین برای احداث هتل در اختیار ندارد و باید زمین‌ها را از افراد خریداری کند. در بحث ساخت هتل در تهران دولت می‌تواند با صدور مجوزهای ارزان‌تر و تسهیل در روند صدور مجوز به سرمایه‌گذاران در حوزه توسعه زیرساخت‌های گردشگری کمک کند. البته بخش خصوصی در تهران زمین‌هایی را در اختیار دارد، درنتیجه می‌توان آن‌ها را به سرمایه‌گذاران خارجی مرتبط کرد و با استفاده از قوانین حمایتی دولت زیرساخت‌های گردشگری مورد نیاز در تهران را توسعه داد. این تمایل در بخش خصوصی نیز وجود دارد.»

او تصریح کرد: «البته دولت در خارج از تهران زمین‌هایی را در اختیار دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. به‌عنوان مثال سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی گردشگری در 176 منطقه نمونه گردشگری که مناطق ویژه و بی‌نظیری هستند زمین‌هایی را در اختیار دارد. می‌توان این زمین‌ها را به‌صورت اجاره بلند‌مدت برای احداث هتل و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در اختیار شما قرار داد.»

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خاطرنشان کرد: «به‌عنوان مثال در قزوین و در یکی از مناطق منحصربه‌فرد، زمینی در اختیار سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است، فاصله آن تا تهران نیز حدود یک ساعت است، این مکان می‌تواند به یک منطقه گردشگری تبدیل شود. همچنین می‌توان در کنار احداث هتل، در این منطقه زمین بازی، شهربازی و... احداث کرد. ما آمادگی کامل داریم که در هر کدام از این 176 مناطق نمونه گردشگری زمین‌هایی را با قوانین حمایتی به‌صورت اجاره بلند‌مدت در اختیار شما قرار دهیم.»

کریستوفر لندیس مدیر امور اجرایی گروه هتل‌های آکور فرانسه در ایران نیز در این جلسه گفت: «مطالعه کاملی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران انجام داده‌ایم، با استفاده از تجربیات ارزشمند رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در کیش، می‌توان در حوزه هتلداری در ایران اتفاقات خوبی رقم زد زیرا اکنون کیش ساختار خوبی پیدا کرده و سامان‌دهی شده است.»

او با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل پیش روی سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای ساخت هتل در ایران بحث تأمین زمین است افزود: «به‌خاطر قیمت بالای زمین بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی را نمی‌توان جذب کرد. اگر زمین به‌صورت اجاره بلندمدت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شود می‌توان شاهد اتفاقات خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری بین‌المللی در حوزه هتلداری بود.» مدیر امور اجرایی گروه هتل‌های آکور فرانسه در ایران خاطرنشان کرد: «باید یک بانک اطلاعاتی از زمین‌هایی که می‌توان از زمین آن‌ها به‌صورت اجاره بلند‌مدت برای احداث هتل استفاده کرد تهیه شود.» او ادامه داد: «قوانین حمایتی بسیار خوبی در ایران برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری وجود دارد اما سرمایه‌گذاران بین‌المللی از این ظرفیت‌ها باخبر نیستند. من به نوبه خود می‌توانم ظرفیت‌های ایران را در نشست‌ها و برنامه‌های بین‌المللی معرفی کنم تا سرمایه‌گذاران را با این قوانین حمایتی آشنا کنیم. گروه هتل‌های آکور فرانسه آمادگی دارد که تمام تمام خود را برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در ایران به‌کار ببندد.» رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز تأکید کرد که با نمایش مناطق زیبا و منحصربه‌فرد ایران به این سرمایه‌گذاران می‌توان آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب کرد.

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