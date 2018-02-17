به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا این مجموعه رستورانی و تالارهای پذیرایی امروز شنبه ۲۸ بهمن در جریان سفر معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی به استان مازندران افتتاح شد.

مونسان بعد از افتتاح این رستوران درجه‌یک از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد و با مدیران این مجموعه و سرمایه‌گذار آن به گفت‌وگو پرداخت.

فاز اول رستوران درجه‌یک حاج محسن شامل دو تالار رستوران سنتی و رستوران کلاسیک است که در زمینی به مساحت یک هکتار و با زیربنای ۴۵۰۰ مترمربع احداث شده است و در حال حاضر در فاز یک این مجموعه ۵۰ نفر به‌صورت مستقیم مشغول‌به‌کار هستند.

فاز دوم‌ این مجموعه نیز که امروز عملیات اجرایی آن آغاز شد، شامل شهربازی، نمایشگاه، سه تالار، حمام‌های سنتی، سالن ماساژ و... است.

در فاز دوم این مجموعه اولین کترینگ غذای دارای آزمایشگاه در کشور نیز پیش‌بینی شده است و با احداث این مجموعه ۱۰۰ نفر مشغول به فعالیت خواهند شد.

در ورودی این مجتمع پذیرایی یک کارگاه و نمایشگاه زنده هنرهای سنتی و صنایع‌دستی برگزار شده است که رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از این نمایشگاه بازدید کرد و با هنرمندان صنایع‌دستی گفت‌و‌گو کرد.

همچنین‌ در حاشیه این بازدید گروه سرود دبستان دخترانه شاهد محمودآباد به اجرای برنامه فرهنگی‌هنری پرداختند.

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