اطلاعیه شماره 1 ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر

بهگزارش میراثآریا بهنقل از مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر بهمنظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در بازگشت مسافران عزیز موارد ذیل را توصیه میکند:
«هموطنان گرامی در صورت امکان بازگشت خود را به بعدازظهر روز شنبه موکول نکنند و ترجیحاً روز جمعه را برای بازگشت در نظر بگیرند و به آن دسته از هموطنانی که امکان و شرایط تمدید سفر را دارند پیشنهاد میگردد بازگشت خود از سفر را به روز یکشنبه موکول کنند.
با توجه به احتمال بروز ترافیک طولانیمدت در برخی مسیرهای پرتردد پیشنهاد میشود قبل از ورود به جاده نسبت به کنترل میزان بنزین خودرو و سایر معاینات فنی اقدام کنند تا در طول جاده با مشکل اتمام سوخت یا نقص فنی مواجه نشوند.
به تمام تأسیسات گردشگری ازجمله رستورانها و مراکز پذیرایی بینراهی توصیه اکید میشود در طول مسیر مراجعت مسافران جهت رعایت کیفیت، نرخ خدمات و بهداشت آن مراکز دقت لازم را بهعمل آورند.
نظر به گزارش سازمان هواشناسی کشور مبنی بر ناپایداری هوا در برخی از مناطق، ستادهای استانی بهصورت آمادهباش کامل جهت مواجهه با شرایط آبوهوایی، بارندگی، آبگرفتگی، جاری شدن سیل، کنترل آبهای سطحی و سایر مشکلات احتمالی ناشی از بارشها، برنامهریزی و اقدام لازم را بهعمل آورند.
به هموطنان عزیز توصیه میشود نسبت به برپایی چادر در مکانهایی که توسط ستادهای اجرایی خدمات سفر استانها تعیین شده است اقدام کنند و از استقرار در اماکن ناامن خاصه در حاشیه رودخانهها، مسیلها، نقاط مستعد خطر و مناطقی که احتمال آبگرفتگی وجود دارد جداً خودداری کنند.
ستادهای استانی نسبت به ساماندهی و اسکان موقت آن دسته از هموطنانی که در شرایط بحرانی از چادرهای مسافرتی استفاده میکنند با بهرهگیری از ظرفیتهایی نظیر مساجد، اماکن ورزشی، سالنهای نمایشگاهی و مکانهای سرپوشیده عمومی، برنامهریزی و اقدام کنند.
مسافران عزیز میتوانند نظرات ارزشمند و تصاویر مربوط به خدماتی را که دریافت کردهاند در قالب طرح «تقدیر به امضای مردم» به سامانه app.ichto.ir ارسال کنند؛ همچنین گردشگران میتوانند برای اعلام مشکلات و دریافت راهنماییهای لازم با شماره 09629 تماس حاصل کنند.
در پایان سامانههای ذیل برای بهرهبرداری هموطنان عزیز اعلام میشود:
www.visitiran.ir
www.seiraan.ir»
انتهای پیام/