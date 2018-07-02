«رد ثبت» پرونده میراث طبیعی ارسباران به «امکان ثبت» تبدیل شد/ پرونده بعد از رفع ایرادات مجدداً ارائه خواهد شد

به گزارش میراث آریا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور امروز دوشنبه 11 تیر با اعلام این خبر گفت: «با این رأی ایران می‌تواند پس از رفع مشکلات از جمله ضرورت جابه‌جایی زمین‌های کشاورزی موجود در منطقه نسبت به ارائه پرونده و ثبت اثر اقدام کند.»

به گفته او، براساس تصمیم ارزیابان اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) این پرونده رد (Non inscription) اعلام شده بود که با رایزنی‌های انجام‌شده با IUCN و همچنین اعضای کمیته در دفاع از ارزش‌های پرونده امکان ثبت این اثر پس از رفع مشکلات عنوان‌شده در ارزیابی کارشناسان اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت وجود دارد.

منطقه حفاظت شده ارسباران به مساحت 78 هزار هکتار در شمال غرب ایران در استان آذربایجان شرقی و در مجاورت کشورهای آذربایجان و ارمنستان در کنار رود ارس قرار گرفته است. این منطقه از سال 1973 به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام و در سال 1977 به عنوان ذخیره گاه زیست کره به یونسکو معرفی شد.

در سال 2016 پرونده این منطقه شامل 57 هزار هکتار از مساحت ذخیره گاه زیست کره بود باتوجه به ویژگیهای طبیعی منحصر به فرد آن در دنیا مانند غنای گونه های گیاهی و جانوری، وجود جوامع گیاهی منحصر به فرد، گونه های اندمیک، در برداشتن وسیعترین جنگل آردوج و نیز آخرین حد پراکنش آن در نیمکره شمالی و همچنین زیستگاه 15 گونه از جانوران در معرض خطر دنیاست که در فهرست گونه های در معرض خطر IUCN قرار دارند، همچنین این منطقه آخرین پناهگاه برخی از گونه های گیاهی و جانوری دنیا در نیمکره شمالی محسوب شده و بنابراین به عنوان زیستگاهی منحصر به فرد در دنیا به یونسکو معرفی شد.

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