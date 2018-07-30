بهگزارش میراثآریا بهنقل از روابط عمومی ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان، غلامرضا جلیلینیا رئیس اداره میراثفرهنگی اهواز امروز دوشنبه 8 مردادماه 97 اظهار کرد: «هماکنون 39 خانه تاریخی ثبت ملی در اهواز وجود دارد که در تلاش هستیم این خانهها را با همکاری شهرداری به کارگاههای صنایع دستی، سفرهخانههای سنتی، نگارخانه و کاربریهایی از این دست تبدیل کنیم.»
او با بیان اینکه حدود 180 اثر تاریخی نیز در شهرستان اهواز با تهیه شدن پرونده ثبتی آنها در شرف ثبت در فهرست آثار ملی هستند گفت: «در حال رایزنی با صاحبان این خانههای تاریخی هستیم تا آنان را به عدم تخریب خانههایشان و استفاده از این بناها با کاربری گردشگری ترغیب کنیم تا این خانهها علاوه بر حفظ شدن درآمدی نیز برای مالکان داشته باشد.»
رئیس اداره میراث فرهنگی اهواز با اشاره به برگزاری جلساتی با برخی مالکان خصوصی بناها افزود: «قرار بر این شده است که این مالکان با همکاری شهرداری، فرمانداری، اداره میراث فرهنگی اهواز و نیز با نظارت ادارهکل میراث فرهنگی خوزستان بناها را مرمت و با احداث رستورانهای سنتی و کارگاههای صنایع دستی، این مکانها را به کاربری گردگشگری تبدیل کنند.»
او در ادامه عنوان کرد: «با توجه به اینکه هدف میراث فرهنگی حفظ بناهای تاریخی استان و شهرستان اهواز است، در روزهای گذشته به همراه دکتر ساری نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از ساختمان سهگوش بازدیدی داشتیم و در جریان روند نجاتبخشی این مجموعه قرار گرفتیم که در این بازدید دکتر ساری بر حفظ این بنا برای مردم تاکید بسیاری داشت.»
جلیلینیا اضافه کرد: «طی این بازدید مقرر شد پیگیری موضوع از طریق نمایندگان مجلس و نیز استانداری خوزستان انجام شود تا به نتیجه برسد.»
او با تاکید بر اینکه توافق با مالکان خصوصی بناهای تاریخی اهواز برای تبدیل کردن کاربری این بناها به کاربری گردشگری از جمله برنامههای ویژه اداره میراث فرهنگی اهواز در سال 1397 است افزود: «در سایه تحقق این موضوع علاوه بر اینکه مالکان به سود خواهند رسید، این بناهای ارزشمند تاریخی نیز حفظ خواهند شد.»
رئیس اداره میراث فرهگی اهواز ادامه داد: «در حال حاضر پایشی از بناهای تاریخی اهواز در حال انجام است و قصد داریم تا با استفاده از توان بخش خصوصی، خانههای تاریخی اهواز را همانند خانه ماپار فعال کنیم ضمن اینکه با شهردار منطقه یک اهواز نیز صحبتهایی انجام دادهایم و قرار شده است درخصوص ساختمانهایی که دارای قدمت بالای 40 سال هستند، شهرداری پیش از هرگونه اقدامی با مکاتبه مجوز لازم را از اداره میراث فرهنگی اهواز دریافت کند.»
او در خصوص حمایت از مالکان این بناها و ارائه تسهیلات به آنان گفت: «مجموعه استانداری، فرمانداری، شهرداری و میراث فرهنگی در تلاش هستند تا در راستای حمایت از مالکان خانههای تاریخی و همچنین سرمایهگذاران بخش خصوصی، تسهیلاتی از جمله وام در زمینه حفظ و احیای این خانهها به عنوان تاسیسات گردشگری اختصاص دهند.»
جلیلینیا ابراز امیدواری کرد: «تا پایان سال 97 تعدادی از بناهای تاریخی شهرستان اهواز طی توافق با مالکان آنها دارای کاربری گردشگری شوند.»
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