به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط عمومی اداره‎کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان، غلامرضا جلیلی‎نیا رئیس اداره میراث‌فرهنگی اهواز امروز دوشنبه 8 مردادماه 97 اظهار کرد: «هم‌اکنون 39 خانه تاریخی ثبت ملی در اهواز وجود دارد که در تلاش هستیم این خانه‌ها را با همکاری شهرداری به کارگاه‎های صنایع دستی، سفره‎خانه‎های سنتی، نگارخانه و کاربری‎هایی از این دست تبدیل کنیم.»

او با بیان این‎که حدود 180 اثر تاریخی نیز در شهرستان اهواز با تهیه شدن پرونده ثبتی آن‎ها در شرف ثبت در فهرست آثار ملی هستند گفت: «در حال رایزنی با صاحبان این خانه‎های تاریخی هستیم تا آنان را به عدم تخریب خانه‎های‎شان و استفاده از این بناها با کاربری گردشگری ترغیب کنیم تا این خانه‎ها علاوه بر حفظ شدن درآمدی نیز برای مالکان داشته باشد.»

رئیس اداره میراث فرهنگی اهواز با اشاره به برگزاری جلساتی با برخی مالکان خصوصی بناها افزود: «قرار بر این شده است که این مالکان با همکاری شهرداری، فرمانداری، اداره میراث فرهنگی اهواز و نیز با نظارت اداره‎کل میراث فرهنگی خوزستان بناها را مرمت و با احداث رستوران‎های سنتی و کارگاه‎های صنایع دستی، این مکان‎ها را به کاربری گردگشگری تبدیل کنند.»

او در ادامه عنوان کرد: «با توجه به این‎که هدف میراث فرهنگی حفظ بناهای تاریخی استان و شهرستان اهواز است، در روزهای گذشته به همراه دکتر ساری نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از ساختمان سه‎گوش بازدیدی داشتیم و در جریان روند نجات‎بخشی این مجموعه قرار گرفتیم که در این بازدید دکتر ساری بر حفظ این بنا برای مردم تاکید بسیاری داشت.»

جلیلی‎نیا اضافه کرد: «طی این بازدید مقرر شد پیگیری موضوع از طریق نمایندگان مجلس و نیز استانداری خوزستان انجام شود تا به نتیجه برسد.»

او با تاکید بر این‎که توافق با مالکان خصوصی بناهای تاریخی اهواز برای تبدیل کردن کاربری این بناها به کاربری گردشگری از جمله برنامه‎های ویژه اداره میراث فرهنگی اهواز در سال 1397 است افزود: «در سایه تحقق این موضوع علاوه بر این‎که مالکان به سود خواهند رسید، این بناهای ارزشمند تاریخی نیز حفظ خواهند شد.»

رئیس اداره میراث فرهگی اهواز ادامه داد: «در حال حاضر پایشی از بناهای تاریخی اهواز در حال انجام است و قصد داریم تا با استفاده از توان بخش خصوصی، خانه‎های تاریخی اهواز را همانند خانه ماپار فعال کنیم ضمن این‎که با شهردار منطقه یک اهواز نیز صحبت‎هایی انجام داده‎ایم و قرار شده است درخصوص ساختمان‌‎هایی که دارای قدمت بالای 40 سال هستند، شهرداری پیش از هرگونه اقدامی با مکاتبه مجوز لازم را از اداره میراث فرهنگی اهواز دریافت کند.»

او در خصوص حمایت از مالکان این بناها و ارائه تسهیلات به آنان گفت: «مجموعه استانداری، فرمانداری، شهرداری و میراث فرهنگی در تلاش هستند تا در راستای حمایت از مالکان خانه‌های تاریخی و همچنین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تسهیلاتی از جمله وام در زمینه حفظ و احیای این خانه‌ها به عنوان تاسیسات گردشگری اختصاص دهند.»

جلیلی‎نیا ابراز امیدواری کرد: «تا پایان سال 97 تعدادی از بناهای تاریخی شهرستان اهواز طی توافق با مالکان آن‎ها دارای کاربری گردشگری شوند.»

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