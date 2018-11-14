گورستان تاریخی پیرنق، ظرفیت پنهان گردشگری تاریخی نیر

به گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، بهنام وکیلی سرپرست میراث‌فرهنگی شهرستان نیز امروز چهارشنبه 23 آبان 97 در بازدید از این گورستان تاریخی تصریح کرد: «گورستان تاریخی روستای پیرنق یکی از آثار شاخص تاریخی شهرستان نیر است.»

او افزود: «این گورستان تاریخی معروف به گور قبری در شهرستان نیر از لحاظ تنوع سنگ های صندوقچه ای شکل و نقش و نگارهای روی سنگ در نوع خود بی نظیر است.»

او افزود: «گورستان پیرنق یکی از ظرفیت های گردشگری تاریخی شهرستان نیر است که ضروری است به عنوان جاذبه کمتر شناخته شده معرفی شود.»

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیر تاکید کرد: «تعدد صندوق قبرهای سنگی در شکل های مختلف از حیث تاریخی و هنری در نوع خود بی‌نظیر است.»

وکیلی ادامه داد: «با توجه به وجود این ظرفیت تاریخی می توان اقامتگاه های بوم گردی را تقویت کرده و ماندگاری گردشگر در این منطقه را افزایش داد.»

او اضافه کرد: «در صورتی که ایده هایی در این خصوص ارائه شود، با پرداخت تسهیلات و تامین زیرساخت ها طرح های بوم گردی مورد حمایت قرار خواهد گرفت.»

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