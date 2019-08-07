اتوبوس گردشگری در ارومیه به راه افتاد

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی، ریتا خضرزاده با اعلام این خبرگفت: «طرح استفاده از اتوبوس گردشگری بر اساس برنامه های ستاد اجرایی خدمات سفر و برای جابه جایی راحت و آسان گردشگران و مسافران جهت بازدید از مراکز تاریخی و فرهنگی به اجرا درآمد.»

معاون گردشگری آذربایجان غربی افزود: «این اتوبوس هر روز در دو نوبت، در مکان و ساعت مشخص، گردشگران را به صورت رایگان جابه‌جا می‌کند.»

او گفت: «مسیر حرکت طوری برنامه‌ریزی شده که اکثر آثار تاریخی و شاخص ارومیه را پوشش دهد.»

خضرزاده این اقدام را در راستای ایفای نقش خدمات رسانی بهتر به گردشگران عنوان کرد و گفت:«این طرح چند سالی است که با همکاری این اداره کل و شهرداری ارومیه در فصل تابستان انجام می شود.»

انتهای پیام/