۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۷

اتوبوس گردشگری در ارومیه به راه افتاد

معاون گردشگری آذربایجان غربی از شروع فعالیت اتوبوس گردشگری برای سفرهای درون‌‌شهری تابستانی در شهر ارومیه خبر داد.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی، ریتا خضرزاده با اعلام این خبرگفت: «طرح استفاده از اتوبوس گردشگری بر اساس برنامه های ستاد اجرایی خدمات سفر و برای جابه جایی راحت و آسان گردشگران و مسافران جهت بازدید از مراکز تاریخی و فرهنگی به اجرا درآمد.»

معاون گردشگری آذربایجان غربی افزود: «این اتوبوس  هر روز در دو نوبت، در مکان و ساعت مشخص، گردشگران را به صورت رایگان جابه‌جا می‌کند.»

او گفت: «مسیر حرکت طوری برنامه‌ریزی شده که اکثر آثار تاریخی و شاخص ارومیه را پوشش دهد.»

خضرزاده این اقدام را در راستای ایفای نقش خدمات رسانی بهتر به گردشگران عنوان کرد و گفت:«این طرح چند سالی است که با همکاری این اداره کل و شهرداری ارومیه در فصل تابستان انجام می شود.»

