بهگزارش میراثآریا، در پیام دکتر علیاصغر مونسان آمده است:
«با تلاش پیگیرانه دولت جمهوری اسلامی ایران و در سایه حمایت ملت فرهنگ دوست ایران اسلامی، چهارمین مرحله از استرداد گلنبشتههای باروی تخت جمشید، شامل 1783 لوح هخامنشی از موسسه شرقشناسی آمریکا با موفقیت به سرانجام رسید. بیتردید این رویداد ارزنده و تاریخی را مرهون تلاشهای کارشناسی، پیگیریهای بیوقفه حقوقی، دیپلماسی فعال و اثرگذار دولت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی هستیم. به مردم فهیم و فرهیخته ایران این نوید را میدهم که نهضت بازگشت گنجینههای تاریخی و فرهنگی کشورمان را هم چنان باقوت و قدرت ادامه خواهیم داد.»
