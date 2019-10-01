بهگزارش میراثآریا به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل، سجاد سلطانزاده در جلسه هماندیشی با مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: «اجرای برنامه های هنری آشنا کند.»
او در ادامه عنوان کرد: «برخی قوانین، آییننامهها و بخشنامهها مغایر توسعه گردشگری و نیازمند تغییر است. بهعنوانمثال سال گذشته در گمرکات بخشنامهای اجرا شد که از ورود برخی خودروهای گردشگران ممانعت میکرد، این در حالی است که چنین بخشنامههایی دافع گردشگر است.»
سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه با تأکید بهضرورت مداخله وزارت میراثفرهنگی به مشکلات فعلی جذب و حضور گردشگران افزود: «استان ارزروم با استان اردبیل 300 کیلومتر فاصله دارد اما در عمل برخی قوانین و مقررات ما مانع از ورود گردشگر میشود و نوعی نگاه منفی را نیز دامن زده است.»
او تصریح کرد: «نهتنها چنین فضایی نیازمند تغییر است بلکه در مقابل باید فرصتی فراهم ساخت تا خبرنگاران خارجی و تورلیدرها به این استان سفرکرده و جاذبههای آن را در سطح گسترده معرفی کنند.»
سلطان زاده بابیان اینکه همه مسئولان میخواهند توریست به ایران بیاید اما در عمل باید شرایط فراهم شود، افزود: «درعینحال میتوان بستههای سرمایهگذاری را نیز به کشور ترکیه معرفی کرد.در ترکیه از آداب یک گارسون گرفته تا زیرساختهای وسیع حملونقل به مقوله گردشگری توجه دارد، چنین ظرفیتی باید مورداستفاده و الگوسازی قرار گیرد.»
او حضور ایران و اردبیل در نمایشگاههای بینالمللی را ضروری خواند و افزود: «در چنین نمایشگاههایی میتوان قابلیتهای استان اردبیل را در سطح گسترده معرفی کرد.»
ضرورت تسهیل گردشگری خارجی توسط کنسولگریها
نادر فلاحی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل نیز در این دیدار خواستار مداخله کنسولگریها در توسعه روابط بینالملل و رفع موانع تسهیل گردشگری خارجی بهویژه در استانهای مرزی شد.»
او با اشاره به دو استراتژی تعامل با ارزروم گفت: «در وهله نخست ما باید زمینه توسعه گردشگری استان را فراهمسازیم.با توجه به اشتراکات فرهنگی و تشابهات اقلیمی میتوان از تجربههای ارزروم در رونق گردشگری اردبیل بهره برد و درعینحال فرصتهای سرمایهگذاری را معرفی کرده و از تجربههای این استان در احداث تأسیسات گردشگری استفاده کرد.»
فلاحی بابیان اینکه در طرح زمستان بیدار اردبیل، لازم است ایدههای جدید و موفق عملیاتی شود، اظهار کرد: «با توجه به اقلیم مشابه ارزروم و موفقیت این استان در گردشگری زمستانی ما آماده بازدید از ظرفیتها و تأسیسات منطقه هستیم.»
او در خصوص سفر خبرنگاران خارجی و تورلیدرها نیز تصریح کرد: «ادارهکل آماده بسترسازی وقوع این رویداد خبری است و کافی است کنسولگری نیازمندیهای خود را اعلام کند.»
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اردبیل خواستار حمایت سرکنسول گری از رویدادهای فرهنگی شد و گفت: «استان اردبیل آماده حضور در نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی است اما به دلیل پارهای مشکلات لازم است این موضوع تسهیل شود.»
او افود: «بهعنوانمثال بعد از شرکت در یک نمایشگاه، برای هزینه های انجام شده به حدی ملزم به پاسخگویی هستیم که گاهی حضور در رویداد بینالمللی را نمیپذیریم، انتظار میرود سرکنسول گری در جلسات مشترک با نهادهای قضایی نسبت به تعریف و اجرای سازوکار مشخص اقدام کند».
صغری فرشی معاون گردشگری استان اردبیل نیز در این جلسه هماندیشی بهضرورت صادرات فرهنگی در سایه بهرهگیری از ظرفیت رسانهها تأکید کرد.
او بابیان اینکه در سایه تعاملات دو دولت میتوان از توانمندیهای طرف مقابل استفاده کرد، گفت: «از سویی انتظار میرود با حمایت سرکنسول گری، شبهای فرهنگی تعریفشده و در چنین رویدادی ظرفیتهای گردشگری معرفی شود.»
در پایان این جلسه مقرر شد، در قالب کارگروهی با حضور نمایندگانی از ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، سرکنسول گری ایران در ارزروم و نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اردبیل، سازوکار حضور و بازدید خبرنگاران و راهنمایان تور دو استان تعریف و این مهم باهدف معرفی قابلیتها و بهرهگیری از تجربههای موفق، عملیاتی شود.
