ورود بیش از 121هزار گردشگر به کردستان در نیمه نخست امسال

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، سیدمحسن علوی، مدیرکل میراث فرهنگی کردستان تأکید کرد: «از این تعداد گردشگر 113هزار و 580 نفر داخلی و 7899 نفر خارجی بوده‌اند.»

علوی تصریح کرد: «در نیمه نخست امسال 5537میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان داشته‌ایم که این شاخص در کل سال 97 به میزان 3200میلیارد ریال بوده‌ است.»

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان اضافه کرد: «در نیمه نخست امسال یک میلیون و 450 هزار ریال تسهیلات بانکی در حوزه گردشگری توسط این اداره کل به متقاضیان پرداخت شد که پارسال مقدار پرداخت تسهیلات در همین فاصله زمانی مبلغ 100 میلیارد ریال بوده است.»

او با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال، 952 فرصت شغلی در حوزه گردشگری کردستان ایجاد شده، ادامه داد: «اینک 20 طرح سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان در حال اجراست و یک هتل و پنج واحد اقامتگاه بوم‌گردی در این شش ماه به بهره‌برداری رسیده‌است.»

علوی سپس جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با هدف سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری کردستان را از مهم‌ترین برنامه‌های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بیان کرد و گفت: «در نیمه نخست سال گذشته 38 فقره موافقتنامه اصولی در استان صادر شد و این میزان در نیمه نخست امسال به 51 فقره افزایش یافته است.»

