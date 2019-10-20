لغو مجوز 2 شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری در اهواز

به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، غلام شجاعی با اعلام این خبر افزود: «بر اساس رأی نهایی کمیسیون فنی نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان و به استناد ماده ۳۱ آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی کشور، مجوز فعالیت شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری \"اکسین‌گشت\" و \"کهکشان‌سیر مرصاد\" در شهرستان اهواز باطل شد.»

او ادامه داد: «ابطال مجوز فعالیت دو شرکت مذکور، پیرو تعلیق نامه‌های ابلاغ‌شده از سوی اداره‌کل استان به این دو شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری، مبنی بر اعلام نواقص و تخلفات آئین‌نامه‌ای و به دلیل عدم رفع نواقص در مهلت مقرر، انجام‌شده است.»

سرپرست معاونت گردشگری خوزستان خاطرنشان کرد: «به‌موجب این رأی، ازاین‌پس فعالیت این شرکت‌ها درزمینهٔ اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی غیرقانونی و تخلف محسوب می‌شود.»

او افزود: «همچنین بر اساس ابلاغ اداره‌کل استان، این دو شرکت مکلف به استرداد اصل پروانه بهره‌برداری و جمع‌آوری تمامی آثار و علائم فعالیت بند \"ب\" از محل شرکت خواهند بود.»

طی هفته گذشته مجوز فعالیت بند \"ب\" شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری \"جهان رهیاب\" و \"فرید گشت جنوب\" در اهواز و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری \"خورشید سیر خوزستان\" در اهواز و \"ایرانیان\"در ایذه نیز باطل‌شد.

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