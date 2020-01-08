امیر ارجمند در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا گفت: «زنجان یکی از استانهای پیشرو در حوزه تولید صنایعدستی فلزی مانند چاقو، مس و ملیله بوده و فعالیت خوبی در حال انجام است.»
او افزود: «زنجان به عنوان شهر ملی ملیله به ثبت رسیده است به این منظور ارزیابان شورای جهانی صنایعدستی به این شهر سفر کردند و پس از بررسی، نتایج خود را برای ثبت جهانی این شهر اعلام خواهند کرد.»
فعالیت 450 کارگاه تولید صنایعدستی در سطح استان
ارجمند تصریح کرد: «هم اکنون حدود 450 کارگاه تولید مس، چاقو، ملیله و چاروق در این استان فعالیت میکنند.»
او افزود: «خوشبختانه آخرین بازدیدی که از این کارگاهها داشتم مشکلی در زمینه اخذ تسهیلات نداشتند و بیشتر درخواست آنها در زمینه تأمین مواد اولیه بود، با توجه به افزایش قیمتها و سرمایه درگردش با صندوق کارآفرینی امید صحبت کردیم تا اگر امکان داشته باشد برای سرمایه در گردش آنها تسهیلات در اختیارشان قرار دهند.»
موانع سرمایهگذاری بخش گردشگری در جلسات کارگروه رفع موانع تولید استانداری بررسی میشود
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان بیان کرد: «در حوزه سرمایهگذاری براساس برنامهریزیهای و مذاکراتی که با استاندار زنجان انجامشده، قرار است یکی از جلسات کارگروه رفع موانع تولید آنها به ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اختصاص داده شود تا به موضوعاتی همچون رفع موانع تولید بر سر راه صنعتگران صنایعدستی و بررسی موانع که سرمایهگذاران بهویژه سرمایهگذاری در بخش گردشگری دارند، پرداخته شود.»
او افزود: «در این خصوص چندین پروژه هتلسازی، مجتمع بینراهی، اقامتگاههای بومگردی داریم که باید موانع و مشکلات آنها در زمینه تسهیلات و.. رفع شود. اداره راه و شهرسازی و شهرداری استان باید در این خصوص دستوراتی صادر کنند تا موانع برداشته شود.»
مرمت مشارکتی در زنجان نهادینه میشود
ارجمند درباره مرمت آثار تاریخی گفت: «در بخش مرمت نیاز به اعتبارات داریم. خوشبختانه یک حرکت خوبی توسط معاونت میراثفرهنگی کشور با عنوان مرمت مشارکتی ابنیه تاریخی که مالکان خصوصی دارند آغاز شده است، به این منظور در استان زنجان داریم این موضوع را نهادینه میکنیم.»
تکمیل مرمت تزئینات داخلی گنبد سلطانیه
او با اشاره به تکمیل مرمت تزئینات داخلی گنبد سلطانیه، افزود: «مرمت این اثر جهانی از اواسط دی 98 آغاز شده است. همچنین بازار زنجان در بخشهای تاسیسات، کف سازی، سیما و منظر که جزو برنامههای این ادارهکل است، ساماندهی میشود.»
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان تصریح کرد: «در حوزه گردشگری براساس روال گذشته، جلسات ستاد سفر تشکیل میشود به این منظور نشستی با فعالان گردشگری، انجمن های صنفی و سازمانهای مردم نهاد خواهیم داشت تا مشکلات آنها را احصا کنیم در حوزه اقامتگاههای بومگردی نزدیک به 102 اقامتگاه در زنجان مجوز گرفتهاند که از این تعداد حدود 79 اقامتگاه راهاندازی شده است.»
افتتاح 2 اقامتگاه بومگردی در ایام دهه فجر
او افزود: «برای دهه فجر افتتاح 2 اقامتگاه بومگردی در دستور کار قرار دارد، اگر تسهیلاتی این اقامتگاهها نیاز داشته باشند به آنها میدهیم. همچنین ساماندهی آژانسهای مسافرتی جزو برنامه های این ادارهکل است در حوزه برگزاری تورها شکایت شده بود به این منظور قرار شد کارگروهی تشکیل شود تا آژانس ها را ساماندهی کنیم.»
ارجمند اظهار کرد: «در حوزه تلبیغات معرفی آثار، ابنیه تاریخی و جاذبههای گردشگری جزو اولویتهای اصلی ماست، به این منظور معاونت گردشگری قرار است در ایام نوروز برنامههای متعددی را برای معرفی و جذب گردشگر داشته باشد.»
مردان نمکی در شرایط مطلوبی نگهداری میشوند
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان درباره وضعیت مردان نمکی گفت: «کاوش های خوبی در خصوص مردان نمکی در معدن نمک چهره آباد انجامشده است، با بازدیدی که از موزه ملی زنجان داشتم 2 تا از مردان نمکی در شرایط خوبی نگهداری میشود. همچنین در حوزه مرمت البسه و پارچههای دوره ساسانی و هخامنشی کارهای خوبی انجامشده و مرمت آن نیز رو به اتمام است.»
او افزود: «موزه ها بر اساس رویدادهایشان زنده هستند، برنامهریزی میکنیم تا این رویدادها با محوریت مردان نمکی در موزهای که به آنها در عمارت ذوالفقاری اختصاص داده شده است، برگزار شود.»
وجود 2 بازارچه صنایعدستی دائمی در استان زنجان
ارجمند با اشاره به وجود 2 بازارچه صنایعدستی دائمی در سطح استان گفت: «داخل شهر زنجان بازارچه دائمی صنایعدستی را در کنار موزه رختشویخانه داریم و در سلطانیه نیز یک بازارچه صنایعدستی دائمی در دست ساخت داریم که حدود 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.»
مغازههای مجتمعهای تجاری با اجارههای پایین در اختیار صنعتگران قرار میگیرد
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان تصریح کرد: «مجتمع تجاری خوبی در شهر زنجان ساخته شده است خوشبختانه مالک مجتمع، 50 تا 60 درصد این مغازهها را در اختیار صنعتگران صنایعدستی با اجاره پایین قرار داده است.»
راهاندازی بازارچههای موقت صنایعدستی در ایام دهه فجر و نوروز
او افزود: «در شهرستانهای دیگر استان قصد داریم تا بازارچههای موقت صنایعدستی را برای ایام دهه فجر و نوروز راهاندازی کنیم. همچنین در شورای برنامهریزی استان عنوان کردهام اگر اعتباری در اختیارمان قرار دهند، قصد داریم تا 2 بازارچه دائمی صنایعدستی دیگر در سطح استان راه اندازی کنیم.»
ارجمند درباره برگزاری جشنواره آش گفت: «یکی از مهمترین رویدادها که هرسال در زنجان برگزار میشود جشنواره آش است، در سالهای پیش این اداره کل به تنهایی این جشنواره را برگزار میکرد به این منظور قصد داریم بتوانیم سازمانها و ارگانهای دیگر مانند استانداری و شهرداری در این زمینه همکاری و مشارکت کنند و از ظرفیت آنها استفاده کنیم. جشنواره آش در سال جاری به دلیل اینکه زمان برگزاری آن در جشنواره در تقویم رویدادهای استان مشخص نشده بود ناهماهنگی به وجود آمد.»
تقویم برگزاری رویدادهای سالیانه مشخص میشود
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان بیان کرد: «بر اساس برنامهریزیهای انجامشده در سال جاری قصد داریم تا زمان برگزاری جشنواره آش و جشنواره بینالمللی غذا را در نخستین جلسه شورای معاونین در تقویم جشنوارهها مشخص کنیم. هرسال 12 رویداد و جشنواره در سطح استان برگزار میشود به این منظور باید از حالا در تقویم رویدادها، زمان برگزاری آن به شکل دقیق تعیین شود تا تداخلی در سایر برنامهها ایجاد نشود و باید در این زمینه اطلاعرسانی کنیم.»
