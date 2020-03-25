در پی این نیاز گردشگری به‌عنوان عاملی که می‌تواند پاسخگوی این نیازها باشد امروزه در جوامع بشری به یک صنعت و الویت برای هر کشوری تبدیل‌شده است.

در سال‌های اخیر با فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده از سوی سازمان‌های ذی‌ربط، توسعه گردشگری در جنبه‌های مختلف پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.

توسعه فرهنگ گردشگری، زیرساخت‌های مربوطه، توسعه بوم‌گردی و طبیعت‌گردی، ایجاد هتل‌هایی با استاندارد بین‌المللی، اقامتگاه‌ها و مراکز گردشگری و کمپینگ‌ها و اقدامات مشابه دیگر که همگی موجب رشد و ارتقاء کمی و کیفی صنعت گردشگری در کشور ما شده است.

در کنار همه این اقدامات، پدیده نوظهور در صنعت گردشگری کشور که در چند سال اخیر رشد قابل قبولی داشته و خود را به‌عنوان یکی از شاخه‌های محبوب گردشگری برای مسافران داخلی و خارجی قرار داده است، تجربه زندگی در واحدهای بوم‌گردی و در کنار آن بهره‌مندی از محصولات طبیعی و آشنایی با صنایع‌دستی و شناخت آداب‌ورسوم محلی منطقه است.

تمام افرادی که سرمایه خود را در بخش گردشگری و صنایع‌دستی سرمایه‌گذاری کرده و اغلب هم برای راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکار خود از تسهیلات بانک‌ها استفاده کرده‌اند، ایام پایانی سال و مخصوصاً عید نوروز را مهم‌ترین زمان برای کسب درآمد و جبران درآمد در دیگر ایام سال هدف‌گذاری کرده‌اند.

متأسفانه با شیوع ویروس کرونا در ایام پایانی سال ۱۳۹۸ و روزهای آخر ماه اسفند و به‌تبع آن لزوم قرنطینه خانگی برای عموم مردم و درنهایت تعطیلی واحدهای گردشگری و مراکز عرضه محصولات صنایع‌دستی را به دنبال داشته است.

در استان گیلان که هرساله با فرارسیدن عید نوروز از تمام نقاط کشور پذیرای مهمانان و گردشگران نوروزی بود و به دنبال آن برپایی ده‌ها نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات سنتی استان را در پی داشت و همچنین با ورود بیش از ۱۰ میلیون گردشگر به استان رشد و بالندگی هر چه بیشتر این صنعت را در پی داشت و از طرفی دیگر نرخ اشتغال بسیار خوب و قابل‌توجهی که در بخش گردشگری و صنایع‌دستی در استان ایجادشده است، موضوعی است که نمی‌توان به‌راحتی از آن عبور کرد. پیامدهای رکود این صنعت به دلیل ویروس کرونا می‌تواند ضربه سنگینی به آن وارد کند.

حال باید دید با شیوع ویروس کرونا و لزوم عدم هرگونه تجمع انسانی و مسافرت و.. چه سیاست‌های تشویقی و یارانه‌ای، شامل سرمایه‌گذاران، فعالان بخش گردشگری و همچنین هنرمندان صنایع‌دستی خواهد شد.

در راستای حمایت از فعالان بخش گردشگری اعم از هتلداران، مجموعه‌های اقامتی و پذیرایی و بوم‌گردی‌ها و سایر مشاغل و صنوف و فعالان حوزه صنایع‌دستی به‌ویژه هنرمندان صنایع‌دستی که همگی آن‌ها در موج فراگیر کرونا متضرر شده‌اند دو نوع اقدام لازم و مؤثر خواهد بود.

۱. اقدامات فوری و حمایتی:

اقداماتی که در حال حاضر و به قید فوریت شایسته است صورت گیرد، نظیر شناسایی و حمایت از واحدها و افرادی که در این بحران در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی متضرر شده‌اند با ایجاد سامانه‌ای برای ثبت‌نام و درج و اعلام مشکلات خود و واحدهای صنفی، امهال فرصت بازپرداخت اقساط تسهیلات بانک‌ها، معافیت‌های مالیاتی، اختصاص تسهیلات کم‌بهره و تسریع درروند پرداخت آن‌ها به متقاضیان.

۲. اقدامات بعد از شکست و عبور از کرونا:

بعد از شکست کرونا و عبور از آن در یک اقدام کارشناسی شده، تعطیلاتی جایگزین ایام عید نوروز حداقل به مدت ۱۰ روز برنامه‌ریزی شود (ترجیحاً بعد از ماه مبارک رمضان و همزمان با تعطیلات عید سعید فطر) و با پیش‌بینی بسته‌های تشویقی برای سفر، مردم را به مسافرت ترغیب نماییم و ان‌شاءالله بتوانیم بخشی از رکود این روزها را جبران نماییم. همچنین در تعطیلات در نظر گرفته‌شده نسبت به برپایی جشنواره و نمایشگاه‌های صنایع‌دستی نیز اقدام شود.

امید است با برنامه‌هایی که می‌تواند صنعت گردشگری و صنایع‌دستی را از این بحران خارج کند، شاهد عبور هر چه زودتر از این بحران باشیم و در سال آینده شاهد رشد و شکوفایی بیشتر صنعت گردشگری و صنایع‌دستی کشورمان باشیم.

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