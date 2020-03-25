به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی، ابوالفضل مکرمی فر امروز چهارشنبه 6 فروردینماه 1399 با اعلام این خبر افزود: «در سایت اداره کل استان میتوانند تور مجازی آرامگاه فردوسی، باغ نادری، آرامگاه خیام و آرامگاه عطار را تجربه کنند.»
او درباره مجموعه فرهنگی تاریخی آرامگاه فردوسی اظهار کرد: «این مجموعه فرهنگی در 25 کیلومتری شمال غربی مشهد و در شهر تاریخی توس قرار دارد.»
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی بابیان اینکه طراحی و ساخت این بنا توسط هوشنگ سیحون انجامشده است، افزود: «مساحت کنونی مجموعه آرامگاه حدود شش هکتار و شامل بخشهای باغ آرامگاه، استخر، بنای یادبود، ساختمانهای اداری، کتابخانه، موزه و آرامگاه مهدی اخوان ثالث است.»
او با اشاره به مجموعه باغموزه نادری اظهار کرد: «آرامگاه نادرشاه بنایی است در مجموعه باغموزه نادری در شهر مشهد به یادبود نادرشاه افشار توسط هوشنگ سیحون طراحی و ساختهشده است.»
مکرمی فر افزود: «آرامگاه کنونی نادرشاه واقع در ضلع شمال غربی چهارراه شهدا (نادری سابق) که پس از حرم مطهر امام رضا (ع)، مهمترین مکان گردشگری و تاریخی داخل شهر مشهد تلقی میشود.»
او ادامه داد: «این بنا در باغی به مساحت ۱۴۴۰۰ مترمربع ساختهشده است، آرامگاه شامل سکویی دوازده پلهای، محل گور، پوششی خیمه مانند بر روی قبر، سکویی مرتفع در مجاور قبر با مجسمه نادرشاه سوار بر اسب و سه تن دیگر در پی او، یک غرفه فروش کتاب و دو تالار برای موزه است.»
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با اشاره به تور مجازی آرامگاه خیام نیشابوری گفت: «آرامگاه عمر خیام که در شهر نیشابور قرار دارد از مکانهای شاخص گردشگری در این شهر است که توسط هوشنگ سیحون طراحیشده است.»
اوافزود: «این آرامگاه در یک باغ کهن قرار دارد و مجموعهای از کتابخانه، موزه و مهمانخانه بوده، همچنین تندیسی از خیام در درآمد باغ نصبشده است.»
مکرمی فر افزود: «مساحت باغ خیام 20هزار مترمربع و طول گوربنا ۱۸ متر است که پیرامون آن درختان کاج قرار دارند.»
او آرامگاه عطار را دیگر مجموعه تاریخی فرهنگی استان که امکان تور مجازی دارد، عنوان کرد و گفت: «آرامگاه عطار نیشابوری یکی دیگر از جاذبههای گردشگری شهر نیشابور بوده که توسط امیر علیشیر نوایی بر روی قبر عطار نیشابوری ساختهشده است.»
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی اظهار کرد: «همچنین در این مکان پرویز مشکاتیان آهنگساز، موسیقیدان، استاد دانشگاه، پژوهشگر و نوازنده سنتور اهل ایران، در روز ۴ مهر در زادگاه خود نیشابور در محوطه بیرونی باغ عطار و در جوار مقبره عطار نیشابوری به خاک سپردهشده است.»
برای بازید مجازی از این مکانها میتوانید وارد لینک زیر شوید: http://www.razavichto.ir/virtual%20tuors.aspx
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