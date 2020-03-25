به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز، این جلسه روز سهشنبه 5 فروردین 99 برگزار شد.
در این مراسم فریدون محمدی بهعنوان سرپرست جدید اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز معارفه و از فخرالدین صابری مدیرکل سابق قدردانی شد.
فریدون محمدی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز در این جلسه با تأکید بر تدوین برنامههای اجرایی برای هر حوزه تخصصی گفت: «برنامه جامعی را برای هر سه حوزه تخصصی استان البرز آماده خواهیم کرد.»
فخرالدین صابری مدیرکل سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از مهمترین اقدامات در دوران مدیریت خود پرداخت.
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