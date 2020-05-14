به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان، امیر ارجمند امروز پنج‌شنبه 25 اردیبهشت 1399 با اعلام این خبر اظهار کرد: «این پروژه‌ها شامل دو پروژه مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی در شهرستان زنجان، دو پروژه مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی و اقامتگاه بوم‌گردی در طارم و یک پروژه اقامتگاه بوم‌گردی در ماهنشان است که تا پایان شهریورماه سال جاری به بهره‌برداری می‌رسند.»

او افزود: «هدف از اجرای این پروژه‌ها ایجاد اشتغال و توسعه صنعت گردشگری و صنایع‌دستی در استان است.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان در ادامه گفت: «عملیات اجرایی احداث، از ابتدای سال گذشته با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آغاز شده و بهره‌برداری از این مراکز تا شهریور ماه حداقل برای 70 نفر فرصت شغلی در حوزه گردشگری ایجاد خواهد کرد.»

او گفت: «هم‌اکنون نیازمند توسعه زیرساخت‌های گردشگری در شهر تاریخی زنجان به ویژه در زمینهٔ توسعه اقامتگاه‌ها، به ویژه هتل‌های 4 و 5ستاره هستیم.»

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