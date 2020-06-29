به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، مهدی جمال روز دوشنبه 9 تیرماه با اعلام این خبر افزود: «مرمت این کاروانسرای تاریخی شامل بندکشی بام، مرمت جداره‌های شرقی، تعویض آجرهای فرسوده و حذف الحاقات ناهمگون جداره‌ها است.»

او با بیان اینکه این بنا در مرکز شهر میامی واقع شده و از کاروانسراهای زیبای عهد صفوی است که تقریباً سالم بر جای مانده است، گفت:« این بنا به فرم حیاط مرکزی و از نوع چهار ایوانی است که با آجر ساخته شده است.»

جمال کاروانسرای میامی را از این حیث که در سردر ورودی کاروانسرا، کتیبه‌های سنگی حجاری و نصب شده که تاریخ ساخت و بانی آن در روی آن درج شده است، منحصر به فرد دانست.

کاروانسرای میامی با زیربنای 5250 متر مربع در خیابان امام رضا (ع) میامی واقع شده و به شماره 1718 در سال 1365 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/