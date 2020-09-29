اعطای گواهینامه پایان دوره آموزشی به فراگیران اولین مؤسسه نوشیدنی خوزستان

به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، این مراسم شب گذشته ششم مهرماه 99 با حضور سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری خوزستان، غلام شجاعی سرپرست معاونت گردشگری استان، تبار قریب رئیس اداره میراث‌فرهنگی اهواز و محمدحسین براتی مدیرعامل شرکت صادق‌صنعت اهواز در محل هتل اُکسین شهرستان اهواز برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سرپرست معاونت گردشگری خوزستان با تبریک روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری گفت: «ما در بخش دولتی بسیار ناراحتیم از این‌که فعالان بخش خصوصی را در این شرایط کرونایی این گونه متضرر می‌بینیم؛ باوجود این، آینده را برای این عزیزان روشن می‌بینیم.»

غلام شجاعی در ادامه با بیان این‌که سال گذشته هفته گردشگری را در چنین روزهایی برگزار کردیم افزود: «سازمان جهانی جهانگردی هر سال شعاری را برای روز جهانی جهانگردی در نظر می‌گیرد که سال گذشته شعار این روز، "آموزش، مهارت و اشتغال" بود که شعار بامحتوا و امیدوارکننده‌ای بود.»

او افزود: «بر همین اساس در سال گذشته به همت همکاران در بخش آموزش گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، برنامه‌ریزی به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی را آغاز کردیم که متأسفانه در ابتدای برگزاری دوره‌های حضوری بودیم که با بحران ویروس کرونا مواجه شدیم؛ باوجود این، ما در بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی ناامید نشدیم تا جایی که در حال حاضر شاهد فعالیت‌های بخش خصوصی در دوره‌های آموزشی برخط (آن‌لاین) هستیم که به گواه دوستان به نسبت سال‌های گذشته دوره‌های آموزشی هم به لحاظ کمیت و هم کیفیت دوره‌های خوبی هستند و بازخوردهای خوبی از فراگیران داشتیم که امیدواری‌های ما را دوچندان کرده است و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.»

سرپرست معاونت گردشگری خوزستان با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی جهانگردی گفت: «برای امسال از سوی این سازمان، شعار "گردشگری و توسعه روستایی" در نظر گرفته شده که با فعالیت‌های آموزشی ما در مدت اخیر مناسبت دارد.»

او گفت: «محور توسعه گردشگری به خصوص گردشگری روستایی، آموزش است چراکه از راه آموزش می‌توان فرهنگ‌سازی کرد و اطمینان داریم پس از فروکش کردن بحران کرونا، شاهد درخشش مؤسسات آموزشی خواهیم بود.»

شجاعی با بیان این‌که امسال هفته گردشگری با دوران رکود ناشی از کرونا برای تأسیسات گردشگری مصادف شده است افزود: «بر اساس آماری که از سوی مسئولان گردشگری کشوری منتشر شده است، درصد بیکاری ناشی از کرونا در حوزه گردشگری در دنیا 120 میلیون نفر است که یک درصد این رقم در ایران اتفاق افتاده است که چیزی معادل یک میلیون و 200 هزار نفر می‌شود که این موضوع آسیب جدی به اقتصاد کشور می‌زند. »

او اظهار کرد: «در حال حاضر تأسیسات گردشگری و شاغلان حوزه گردشگری بدترین زمان خود را می‌گذرانند که امیدواریم با همت بخش خصوصی و دولتی و همه همکاران در استان و کشور این بحران را در حوزه گردشگری پشت سر بگذاریم. »

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی خوزستان افزود: «موضوع مهم در این شرایط آن است که متناسب با شرایط حرکت کنیم و با وجود همه آسیب‌هایی که دیده شده است و همه مشکلات در این حوزه، چرخ گردشگری را که بیشترین آسیب را از کرونا دیده است به حرکت درآوریم».

او ابراز امیدواری کرد: «به همت بخش خصوصی این امید ایجاد شود و همه ما دست به دست هم دهیم و این بحران سخت را از سر بگذرانیم و این مهم را انجام دهیم.»

شجاعی با اشاره به فعالیت مؤسسه آموزشی نوشیدنی صادق‌صنعت اهواز تصریح کرد: «آموزش به عنوان یکی از عوامل مهم و اصلی زیرساخت گردشگری است. آقای براتی مدیرعامل شرکت در همین ایام کرونا 50 نفر را در مؤسسه تحت آموزش قرار داد که همه این تعداد نیز پس از اتمام آموزش با فراهم شدن زمینه اشتغال در مکان‌های مختلف مشغول به کار در حوزه ساخت نوشیدنی شده‌اند.»

او با بیان این‌که صادق صنعت اهواز یکی از مؤسسات ما است، افزود: «خوشبختانه در همین شرایط مؤسسات دیگری هم مشغول به کار و فعالیت هستند؛ مؤسساتی که معاونت گردشگری میراث فرهنگی استان پیگیری دوره‌های آنها را انجام داد و تأثیرات خوبی در بُعد فرهنگ‌سازی و جامعه بومی داشته‌اند.»

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی خوزستان تصریح کرد: «هزینه کردن در بخش آموزش نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری بلند مدت برای ایجاد گردشگری پایدار است؛ این بدان معنا است که اگر مهارت ایجاد کنیم نتیجه آن اشتغال و آن اشتغال منجر به توسعه پایدار می شود. بنابراین اگر تصمیم‌گیران استانی و کشوری نهایت همکاری خود را در بحث اعتبارات آموزشی انجام دهند می‌توانیم جوامع محلی را با این آموزش‌ها توانمندسازی کنیم و به مؤسسات خصوصی‌ای که در این زمینه تلاش و فعالیت می‌کنند کمک کنیم.»

در ادامه محمدحسین براتی مدیرعامل شرکت صادق‌صنعت اهواز نیز با تبریک روز جهانی گردشگری به تلاشگران و فعالان حوزه گردشگری بیان کرد: « فعالیت مؤسسه آموزشی ما، همه ابعاد یک کافه‌مَن را شامل می‌شود؛ چراکه یک کافه من باید بیش از 200 آیتم تخصصی در این حوزه را بداند تا بتوان نام کافه‌من واقعی را بر او نهاد.»

او حمایت مسئولان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان را خواستار شد و افزود: «از این مسئولان می‌خواهم دست ما را بگیرند، ما را حمایت کنند و به ما انرژی دهند تا سفیران ما که در کافی‌شاپ‌ها فعالیت می‌کنند، به معنای واقعی کافه‌مَن شوند.»

مدیرعامل شرکت صادق‌صنعت اهواز خاطرنشان کرد: «ما باید فرهنگ کافی‌شاپی را تغییر دهیم تا مکان امنی را برای خانواده‌ها تأمین کنیم. فضای کافی‌شاپ باید به گونه‌ای باشد تا خواهران و دختران ما در آن احساس نگرانی نکنند.»

در پایان این مراسم با حضور سرپرست معاونت گردشگری خوزستان و مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستان، به 50 نفر از فراگیران مؤسسه آموزشی نوشیدنی «صادق‌صنعت اهواز» که اولین فارغ‌التحصیلان این مؤسسه تازه تأسیس بودند و دوره نوشیدنی و متصدی کافی‌شاپ را با موفقیت گذرانده بودند، گواهینامه پایان دوره آموزشی از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان اعطاء شد.

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