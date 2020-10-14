به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، احمد تجری امروز چهارشنبه 23 مهرماه 99 با اعلام این خبر، گفت: «در این فاز مرمت و بازسازی قسمت‌های آسیب‌دیده بنا ناشی از سیل نوروز 98 با اعتباری بالغ‌بر 600 میلیون ریال اجرایی شده است. در حال حاضر فاز اول نورپردازی این پل تاریخی بااعتبار یک میلیارد و 600 میلیون ریال آغاز شد.»

او با اشاره به این‌که پل تاریخی آق‌قلا مربوط به دوره صفوی است، بیان کرد: «این پل با تزئینات آجری از جمله آثار تاریخی استان است که با ساخت پلی ديگر بر روی رودخانه گرگان‌رود در اين محل، از آن برای عبور و مرور گردشگران استفاده خواهد شد.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان یادآور شد: «دیواره‌سازی، ترمیم پایه‌های پل، استحکام‌بخشی شامل خاک‌برداری، لجن‌برداری و اجرای برید عرضی، احداث دو دهنه طاق، کف‌سازی عبورگاه، دست‌انداز پل و... ازجمله اقدامات مرمتی صورت گرفته بر روی این پل تاریخی از سال 1384، تاکنون بوده است.»

پل تاریخی آق‌قلا سال 1351 با شماره 919 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/