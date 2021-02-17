به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان، ولی جهانی روز 28 بهمن‌ماه با اعلام این خبر، افزود: «هفتمین جلسه شورای فنی با حضور مسعود حلاج‌پور مدیرکل استان، محمد اکبرزاده مدیرکل بنیاد مسکن، رضا رسولی نماینده شهردار و عضو شورای اسلامی شهر رشت و اعضای شورای فنی استان برگزار شد.»

او گفت: «در این جلسه روند مرمت بنای تاریخی مسجد صفی رشت و طرح‌های کف‌سازی داخل، محوطه‌سازی حیاط مسجد و همچنین نصب پنجره‌ها و درهای ورودی مسجد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا مشاور طرح ایرادهای مربوط به نحوه مرمت بنا را برطرف و مراتب در جلسه بعدی این شورا مورد بررسی قرار گیرد.»

معاون میراث‌فرهنگی گیلان عنوان کرد: «همچنین طرح مرمت دیوار شمالی ساختمان میرزا خلیل ‌رفیع و انتخاب مشاور برای انجام این طرح پس از بررسی قرار شد، مرمت آن در اسرع وقت آغاز شود.»

او با اشاره به بررسی طرح مرمت و تبدیل عمارت تاریخی شهرداری رشت به موزه مردم‌شناسی گیلان، ادامه داد: «کلیات طرح احیای مرمت عمارت شهرداری رشت مورد موافقت اعضا قرار گرفت و مقرر شد روند مرمت و احیای این بنا با قید فوریت و با همکاری شهرداری رشت و اداره‌کل استان در دستور کار قرار گیرد.»

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