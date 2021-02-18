به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، در روز 29 بهمن‌ماه پانزدهمین جلسه کمیته فنی بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری با حضور اعضای جلسه و به منظور بررسی 9 طرح‌ متقاضی ایجاد تأسیسات گردشگری در دفتر معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برگزار شد.

رضا حسن‌پور معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان با اعلام این خبر گفت: «این طرح‌ها شامل یک هتل، یک مجتمع گردشگری و تفریحی و چهار طرح بوم‌گردی است.»

حسن‌پور افزود: «با سیاست‌گذاری‌های انجام شده توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان خصوصا از ابتدای سال جاری تلاش شده است تا با تسهیل روند جذب سرمایه‌ برای ایجاد طرح‌های گردشگری شاهد رونق صنعت گردشگری خصوصا در دوران بعد از کرونا باشیم که این امر نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط استان گیلان است.»

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری گیلان در انتها با پیش‌بینی ایجاد اشتغال برای حداقل ۱۲۰ نفر به صورت مستقیم و 200 نفر به صورت غیرمستقیم در پی اجرای پروژه‌های مصوب گفت: «پیگیری و تسریع در انجام امور سرمایه‌گذاران و رفع موانع آنان در اولویت این معاونت می‌باشد.»

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