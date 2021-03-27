ورودی آبشار یاسوج در کهگیلویه و بویراحمد مسدود شد

بهگزارش میراث آریا بهنقل از روابط عمومی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد، محمد حسینزاده روز شنبه هفتم فروردینماه ۱۴۰۰ در بازدید مسئولان استانی از آبشار یاسوج اظهارکرد: «با توجه به اینکه وضعیت شهر یاسوج به حالت نارنجی تبدیل شده، در راستای حفظ سلامت شهروندان و اجرای مصوبات ستاد استانی کرونا با همکاری فرمانداری بویراحمد، شهرداری یاسوج و نیروی انتظامی تمام راههای ورودی به آبشار یاسوج مسدود و پذیرش مسافر در این مکان گردشگری ممنوع شد.»
او افزود: «با اماکنی که پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند به شدت برخورد قانونی میشود.»
حسینزاده ادامه داد: «برپایی هرگونه کمپ و چادر در فضاهای عمومی و نیز برگزاری هرگونه جشن و مراسم که سبب تجمع مردم شود نیز اطلاع ثانوی در استان ممنوع است.»
آبشار یاسوج از مهم ترین نقاط دیدنی و گردشگرپذیر دراستان کهگیلویه و بویراحمد است.
