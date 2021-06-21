به گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، احمد تجری روز یکشنبه 30 خردادماه 1400 با اعلام این خبر گفت: «مرحله پایانی عملیات اجرایی بازارچه دائمی صنایع‌دستی علی‌آبادکتول با اعتبار 8 میلیارد ریال آغاز شد و با پایان یافتن این فاز، پروژه وارد مرحله تجهیز خواهد شد.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان به اقدامات پیش‌بینی‌شده این فاز اشاره و خاطرنشان کرد: «تکمیل نمای ساختمان، تکمیل شیشه‌های سکوریت غرفه‌ها، تکمیل پله‌های بین طبقات، تکمیل تأسیسات برقی و مکانیکی، رنگ‌آمیزی طبقات و همچنین پیاده‌رو پیرامون ساختمان از اقدامات پیش‌بینی‌شده برای تکمیل عملیات اجرایی این پروژه است.»

او یادآور شد: «در سال‌های گذشته اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان بااعتبار حدود 11 میلیارد و 650 میلیون ریال احداث ساختمان شامل فونداسیون، اسکلت و دیوارچینی، تکمیل نازک‌کاری طبقه همکف و اول، درب و پنجره‌ها، تأسیسات برقی و مکانیکی، قسمتی از نما و پشت‌بام را در این پروژه اجرایی کرده است.»

تجری بیان کرد: «برای تجهیز بازارچه دائمی صنایع‌دستی شهرستان علی‌آبادکتول اعتباری بالغ‌بر 15 میلیارد ریال پیش‌بینی‌شده است که اگر در مراحل بعدی تأمین اعتبار شود این پروژه برای بهره‌برداری توسط هنرمندان مهیا خواهد شد.»

بازارچه دائمی صنایع‌دستی شهرستان علی‌آبادکتول با زیربنایی حدود 370 مترمربع در یک طبقه روی طبقه همکف در حال اجراست که پس از بهره‌برداری 9 غرفه دائمی را برای فروش محصولات صنایع‌دستی در اختیار هنرمندان شهرستان قرار می‌دهد.

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