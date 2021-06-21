بهگزارش میراثآریا بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل، نادر فلاحی صبح امروز 31 خرداد در بازدید از موزه گرمی اظهار کرد: «با توجه به نیاز شهرستان گرمی به موزه باستانشناسی و مطالبات مردم منطقه در این حوزه موزه باستانشناسی گرمی تکمیل و تجهیز شد.»
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: «با توجه به غنای تاریخی و آثار به جا مانده از اعصار گذشته در شهرستان گرمی، بعد از ۱۳ سال این موزه به مرحله بهرهبرداری رسید.»
او ادامه داد: «150 میلیارد ریال برای تکمیل موزه شامل عملیات مرمت بنا، تجهیز امنیتی و تجهیز ویترینها هزینه شده که با این اقدام برای 15 نفر اشتغال ایجاد شده است.»
فلاحی با اشاره به اهداف راهاندازی موزه باستانشناسی گرمی گفت: «در کنار مواهب طبیعی شهرستان گرمی، با بهرهبرداری این موزه فاخر، پازل گردشگری منطقه تکمیل شده و میتوانیم شاهد جذب هر چه بیشتر گردشگران به این شهرستان باشیم.»
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل شهرستان گرمی را از مناطق مستعد برای جذب گردشگران برشمرد و عنوان کرد: «وجود جاذبههای تاریخی و طبیعی از مهمترین ظرفیتهای این شهرستان بوده که در راستای معرفی و توسعه زیرساختها در این حوزه اقدامات گستردهای انجام شده است.»
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