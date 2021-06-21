به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، فریاد حدادیان روز دوشنبه 31 خرداد ماه 1400 در این خصوص گفت: «یک خانه‌مسافر متخلف و غیرمجاز در راستای حفظ امنیت و سلامت گردشگران ورودی به این شهرستان با حکم مقام قضایی پلمب شد.»

او افزود: «این اداره با همکاری اداره نظارت بر اماکن‌عمومی علاوه بر پلمب یک واحد غیرمجاز، برای بیش از ۲۰ نفر دیگر تذکر کتبی مبنی بر عدم فعالیت، پذیرش و اسکان غیرقانونی مسافر صادر کرد.»

حدادیان اظهار کرد: «با توجه به اینکه فعالیت خانه‌مسافر در این شهرستان غیرقانونی بوده و در گذشته نیز به واحد‌های غیر مجاز تذکراتی کتبی و شفاهی داده شده بود، اما مشاهده شد که هنوز برخی بخ صورت غیر قانونی در این زمینه فعالیت دارند بر همین اساس این اداره بنا به وظیفه و رسالت اداری اقدام به طرح شکایت کرده و با استناد به حکم مقام قضایی وارد عمل شد.»

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مریوان عنوان کرد: «طرح برخورد با متخلفین در این حوزه کماکان ادامه دارد و در صورت مشاهده فعالیت غیرمجاز در این زمینه، ضمن برخورد با مالکین، پس از تشکیل پرونده برای افراد خاطی به دادگستری شهرستان معرفی خواهند شد.»

انتهای پیام/