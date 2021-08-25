کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز در لرستان

بهگزارش میراثآریا بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان، سرهنگ محمدرضا مرادیان امروز چهارشنبه سوم شهریورماه ۱۴۰۰ ضمن بیان خبر فوق، تشریح کرد: «با همکاری و تعامل بسیار مطلوب نیروی انتظامی با یگان حفاظت میراثفرهنگی، یک دستگاه خودروی سواری مشکوک در بخش سیلاخور توسط پاسگاه انتظامی سیلاخور متوقف شد که پس از اعمال بازرسی، یک دستگاه فلزیاب مدل SCANNER X350 از این خودرو کشف و ضبط شد.»
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان اضافه کرد: «در این رابطه چهار نفر با هویت معلوم دستگیر شدند و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح قضایی تحویل داده شد.»
