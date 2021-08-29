ابلاغ دستورالعمل نظارت بر تاسیس و فعالیت مراکز اطلاعات گردشگران

به گزارش میراث‌آریا و به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ولی تیموری با بیان این خبر گفت: «دستورالعمل نظارت بر تاسیس و فعالیت مراکز اطلاعات گردشگران در داخل کشور با استناد به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1373/4/15 و اصلاحات بعدی دستورالعمل نظارت بر تاسیس و فعالیت مراکز اطلاعات گردشگران در دفتر توسعه گردشگری داخلی تدوین و به ادارات کل استانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور ابلاغ شد.»

وی افزود: «مراکز اطلاعات گردشگران یکی از اجزاء و مولفه‌های موثر در تامین اطلاعات مورد نیاز گردشگران است. مطالعه مراکز اطلاعات گردشگران در مقاصد گردشگری نشانگر آن است که هر مقصد با توجه به گستردگی جاذبه‌ها، خدمات و حجم مراجعه مخاطبان معمولا تعداد مشخصی از این قبیل مراکز را در خود جای داده است. اندازه این مراکز بسته به نوع و حجم فعالیت‌هایشان از یک باجه کوچک و ساده تا ساختمان‌های چندین طبقه، متغیر است. در کنار اطلاع‌رسانی، خدمات و فعالیت‌های دیگری نیز در راستای پاسخگویی به نیازهای گردشگران در زمینه انتخاب محل اقامت، تهیه بلیط، ویزا، تبدیل ارز خارجی و... در این مراکز صورت می‌پذیرد.»

تیموری خاطرنشان کرد: «نمونه‌هایی از این مراکز نیز در خارج از مقصد و در بازارهای هدف گردشگری ایجاد می‌شوند تا ضمن اطلاع‌رسانی و تسهیل سفر گروه‌های گردشگران به سوی مقصد تابعه خود، فعالیت‌های تبلیغاتی و بازاریابی بخش‌های دولتی و خصوصی مقصد در آن بازار را سامان‌دهی کنند. با توجه به نقش و اهمیت این مراکز، صنعت گردشگری ایران نیز برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی گردشگران علاقه‌مند و نیز معرفی جاذبه‌ها و امکانات گردشگری کشور در سطوح داخلی و بین‌المللی به استقرار تعداد معینی از این مراکز نیاز دارد.»

به گفته تیموری مراکز اطلاعات گردشگران نقش مهمی در تامین نیازها و آگاهی‌بخشی به گردشگران، معرفی جاذبه‌ها و امکانات مقصد گردشگری داشته و هر مقصد گردشگری متناسب با گستردگی جاذبه‌ها، خدمات و حجم مراجعه مخاطبان، نیازمند اینگونه مراکز هستند و همچنین اطلاعات مخاطب‌شناسی بسیار مفیدی را درباره گردشگران در اختیار برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران گردشگری مقاصد قرار می‌دهد.»

معاون گردشگری خاطرنشان کرد: «مرکز اطلاعات گردشگران به ترتیب اولویت و اهمیت در مبادی ورودی بین‌المللی کشور، مراکز استان‌ها، شهرها، در محل‌های پر رفت و آمد گردشگران، در محل سایت‌ها و جاذبه‌های مهم گردشگری کشور تاسیس شده فعالیت می‌کنند.»

وی افزود: «در طول فرآیند تدوین این دستورالعمل تلاش شده تا از نتایج مطالعات تطبیقی و میدانی صورت گرفته پیرامون مراکز اطلاعات گردشگران کشورهای فرانسه، انگلستان، ژاپن، مالزی و کره‌جنوبی به نحو شایسته و بومی‌سازی شده استفاده شود.»

لازم به ذکر است دستورالعمل مذکور مشتمل بر (16) ماده و (13) تبصره از تاریخ ابلاغ توسط مقام عالی وزارت برای تمامی ذی‌نفعان لازم ‌الاجرا خواهد بود.

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