پایان طرح مرمت و بهسازی تکیه پیرعلی شهرستان لاهیجان

به‌گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، اسماعیل پورحسن در روز 24 شهریورماه 1400 با اعلام این خبر گفت: «عملیات مرمت تکیه پیرعلی شهرستان لاهیجان که از دی‌ماه سال گذشته آغاز شده بود به اتمام رسید.»

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لاهیجان افزود: «طرح بهسازی و عملیات مرمت این تکیه، با اعتبار 150 میلیون تومان از محل درآمدهای شهرداری لاهیجان و همچنین ردیف اعتبارات اداره اوقاف و امورخیریه این شهرستان در دی‌ماه سال 1399 آغاز شد.»

پورحسن افزود: «این تکیه که در محله گابنه شهرستان لاهیجان واقع شده، از بناهای مربوط به اوایل دوران قاجاریه بوده که با شماره 3843 در در فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسیده است.»

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