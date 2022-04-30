مرمت بافت تاریخی خوسف

به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل‌ از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، پریسا جمشیدی روز شنبه 10 اردیبهشت‌ماه گفت:‌ «بافت تاریخی خوسف دارای ارزش‌های اقلیمی، معماری بومی و نیز ویژگی‌های منحصربه‌فرد فرهنگی و تاریخی است. این بافت ضمن آنکه به‌عنوان پایگاه ملی شناخته‌شده به‌عنوان منظر فرهنگی نیز در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.»

مدیر پایگاه بافت تاریخی شهر خوسف افزود: «در سال جاری اداره‌کل راه و شهرسازی استان در قالب طرح بازآفرینی شهری با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین شهرداری خوسف بخشی از محله‌های تاریخی بافت و تعدادی از ساباط ها را مرمت و بهسازی می‌کند.»

جمشیدی ادامه داد: «مبلغ اعتبار اختصاص‌یافته به‌منظور مرمت و بهسازی این بافت تاریخی بیش از 1 میلیارد تومان است.»

او گفت:‌ «این اقدامات شامل مرمت موضعی، کف‌سازی محله، اجرای فضای سبز و فضای استراحت مردم و گردشگران است.»

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