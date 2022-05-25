به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان، روز ۳ خردادماه ۱۴۰۱ به مناسبت گرامیداشت روز موزه و معلولان، ۱۰۰ نفر از معلولان استان به صورت رایگان به همراه مدیرکل بهزیستی استان از موزه منطقه‌ای جنوب شرق بازدید کردند.

رضا گنجعلی معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در این رابطه اظهار کرد: «راهکارهای مناسبی برای تردد و بازدید آسان معلولان از موزه استان ایجاد شده و به‌کارگیری راهنمای شنیداری و سایر امکانات رفاهی دیگر نیز در دستور کار این معاونت قرار دارد.»

او ادامه داد: «باتوجه به لزوم دسترسی آسان، معلولان از طریق رمپ موزه نیز از آثار و اشیای موزه بازدید کردند.»

انتهای پیام/