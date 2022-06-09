به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعه ۲۰ خردادماه که روز جهانی صنایع‌دستی و آغاز این هفته است، با عنوان «صنایع‌دستی جایگزین نفت» نام‌گذاری شده است.

دومین روز از هفته صنایع‌دستی در ۲۱ خرداد به نام «صنایع‌دستی، آموزش، زنان، کودکان و تولیدفرهنگی» و سومین روز مصادف با ۲۲ خردادماه به نام روز «صنایع‌دستی، صنایع‌زیستی، برندساز، کاربردی و روزآمد» نام‌گذاری شده است.

همچنین چهارمین روز از این هفته در ۲۳ خرداد به نام «صنایع‌دستی، تحول‌گرا، ارزش‌آفرین و دانش‌بنیان»، همچنین پنجمین روز در ۲۴ خردادماه به نام «صنایع‌دستی، آگاهی‌بخش، فرهنگ‌ساز، کارا و اثربخش» و ۲۵ خرداد ماه ششمین روز این هفته به نام «گردشگری خلاق، شهرها و روستاهای جهانی صنایع‌دستی» نام‌گذاری شده است.

هفته صنایع‌دستی در آخرین روز خود که مصادف با ۲۶ خردادماه است با نام «صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، امانت‌دار هزاران سال هویت ایرانی - ‌اسلامی» پایان می‌یابد.

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