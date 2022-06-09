به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری روز پنجشنبه 19 خرداد 1401 در شورای اداری شهرستان بروجن که با حضور مهندس سید عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار رئیس‌جمهوری در سفر به چهارمحال و بختیاری برگزار شد، اظهار کرد: «متقاضیان بهره‌برداری از آب این استان هر روز در حال افزایش است.»

او افزود: «هم‌اکنون ۹۵ درصد دشت‌های کشاورزی چهارمحال و بختیاری ممنوعه و ممنوعه‌بحرانی است و مردم استان آب آشامیدنی ندارند و آب شهرک‌های صنعتی با تانکر تامین می‌شود.»

جعفری تصریح کرد: «آب ظرفیت مهمی در چهارمحال و بختیاری است اما نمی‌توان از آن بهره‌برداری کرد.»

این نماینده مجلس یادآور شد: «از سال ۱۳۸۸ تاکنون قرار است آب آشامیدنی نیمی از جمعیت چهارمحال و بختیاری با اجرای طرح انتقال آب قانونی بن به بروجن تامین شود که هنوز تکمیل نشده است.»

نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «فکر اساسی برای رفع مشکلات مرتبط با آب در چهارمحال و بختیاری باید مورد توجه دولتمردان باشد.»

او گفت: «امیدواریم طرح قانونی انتقال آب بن به بروجن تا پایان تابستان بهره‌برداری و مشکل نیمی از مردم استان رفع شود.»

حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری در ادامه این نشست خطاب به مهندس ضرغامی گفت: «از آقای ضرغامی به خاطر حوصله‌ای که به خرج می‌دهد تشکر ویژه و صمیمانه دارم. هرجا جمعیتی دیدید، ایستادید و با مردم صحبت کردید. من از این حرکت شما درس گرفتم.»

او یادآور شد: «الان هم آقای ضرغامی گفته است تشریفات نباشد و هر کجا مردم را می‌بینند حرف دلشان را می‌شنوند. این رفتارها برای من نمونه بود و واقعاً افتخار است که مسئولان، وزرا و اعضای کابینه دولت جدید این‌طور با مردم تعامل دارند و حرف دل همه را می‌شنوند.»

جعفری به ظرفیت‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری اشاره و تأکید کرد: «تاکنون در حوزه گردشگری استان سرمایه‌گذاری مؤثر انجام نشده است.»

جعفری افزود: «تصویب طرح جامع گردشگری چغاخور براساس معیشت‌محوری مردم باید هر چه سریع‌تر عملیاتی شود.»

نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «ابنیه‌ تاریخی مذهبی و غیرمذهبی همگی جزو اسناد هویت ملی مردم است و برای نگه‌داشت آن‌ها به تدبیر بیشتر نیاز دارد.»

این نماینده مجلس یادآور شد: «شهرستان بروجن در اجرای طرح‌های خیرساز نقش مستقیم و مؤثر دارد که در این زمینه خیران نیک‌اندیش فراوانی کمک‌هایی کرده‌اند.»

انتهای پیام/