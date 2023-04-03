اقامت بیش از 170 هزار مسافر تا 13 فروردین در کرمان‌/ افزایش 20 درصدی ورودی‌

به‌گزارش میراث‌آریا و به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، فریدون فعالی اظهار کرد: این ستادهای اسکان شامل میراث‌فرهنگی، آموزش و پرورش و همچنین ستاد اسکان زائران شهید حاج قاسم سلیمانی می‌شود که هرکدام به ترتیب 89 هزار و 165، 77 هزار و845 و 4 هزار و 639 نفر را اسکان داده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان افزود: آمار اقامت تاسیسات گردشگری استان کرمان نیز نسبت به مشابه سال گذشته 19 درصد افزایش داشته است.

او بیان کرد: از 28 اسفندماه 1401 تا پایان روز 13 فروردین‌ماه 1402، 2 میلیون و 590 هزار و 434 نفر وارد استان کرمان شده‌اند که نسبت به مشابه سال قبل 20 درصد افزایش داشته است.

فعالی به بازدید مسافران نوروزی از اماکن تاریخی استان کرمان اشاره کرد و گفت: از 28 اسفندماه سال گذشته تا 12 فروردین‌ماه 1402، 218 هزار و 679 مسافر نوروزی از بناهای تاریخی و موزه‌های این استان دیدن کرده‌اند.

او خاطرنشان کرد: بیشترین بازدید از اماکن تاریخی مربوط به باغ شاهزاده با 84 هزار و 956 نفر، ارگ تاریخی بم با 46 هزار و 189 نفر و حمام گنجعلیخان 44 هزار و 289 نفر بوده است.

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