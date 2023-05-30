به‌گزارش میراث‌آریا و به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، صادق برزگر سه‌شنبه هشتم خرداد ۱۴۰۲ در جلسه ساخت و تجهیز موزه قائم‌شهر که در این اداره‌کل برگزار شد، با اشاره به احداث موزه و پیگیری هر چه زودتر آن برای افتتاح، اظهار کرد: شهرداری قائم‌شهر باید برای ادامه روند پروژه موزه به دنبال سرمایه‌گذار باشد و قرارداد با پیمانکار که ازمصوبات این جلسه است را هر چه زودتر پیگیری کند.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تاکید بر اینکه در اجرای پروژه تاسیس موزه شهرداری قائم‌شهر و اداه‌کل میراث‌فرنگی مازندران هر کدام مسئولیت نهایی شدن این پروژه را برعهده دارند، افزود: باید همه برای ساخت موزه قائم‌شهر و افتتاح هر چه زودتر آن همکاری داشته باشیم.

او با بیان اینکه نقش شهرداری، میراث‌فرهنگی و پیمانکار باید مشخص شود، گفت: خواسته‌های مشاور، شهرداری و اداره‌کل مکتوب و اعلام شود.

برزگر به ساخت موزه و راه سلامت جنب کارخانه نساجی شماره 1 قائم‌شهر تاکید کرد و گفت: تمام طرح‌های عمرانی و مرمتی باید به شورای فنی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جهت تایید و تصویب ارسال شود

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران خواستار نتیجه اقدامات صورت گرفته در خصوص این موزه از شهرداری قائم‌شهر شد.

انتهای پیام/

انتهای پیام/