به‌گزارش میراث‌آریا و به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی، مهندس سیدعزت الله ضرغامی روز پنجشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۲ در آیین افتتاح هتل بوتیک سرخه‌ای تبریز، گفت: هتل بوتیک سرخه‌ای نمونه موفق مشارکت مردم در مرمت، حفظ و مدیریت بناهای تاریخی با کاربری‌های جدید است که از مهم‌ترین سیاست‌های این وزارت محسوب می‌شود و به شکل عالی محقق شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: یکی از اقدامات نیک و هدفمندی که می‌توان در این هتل بوتیک انجام داد، درج توضیحات لازم در مورد سنت‌ها، روایات، مراحل مرمتی، پیشنه نقاشی‌ها و از همه مهم‌تر سرگذشت مالک اصلی این خانه یعنی «فراش باشی داماد مظفرالدین شاه» در تمامی اتاق‌هاست. همه این مطالب می‌شود سوغات این مکان برای اقامت کنندگان برای انتشار میراث‌فرهنگی، خود این کار بهترین ابزار برای معرفی گسترده ظرفیت‌هاست.

او در ادامه تاکید کرد: فرهنگ ناملموس در دیار آذربایجان از غنایت بسیاری برخوردار است،

همینکه مالک این خانه در آن دوران حمام خود را در اختیار مردم قرار میداده تا از آن استفاده کنند، گواهی بر سنت نیک جاری بین مردم ماست.

مهندس ضرغامی ادامه داد: این خانه تاریخی با سیاست هایی که در وزارتخانه حاکم است در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و با استاندارهای سطح عالی به عنوان مرکز اقامتی به بهره برداری رسیده‌ است. الگوبرداری خانه‌های مجاور در این محله تاریخی نیز از مهم‌ترین اتفاق هایی است که در حال رخ دادن است.

مهندس ضرغامی تاکید کرد: کسانی که احساس می کنند که مواریث تاریخی در حال هزینه شدن هستند، در نظر داشته باشند که در حال حاضر بناهای تاریخی ما به دلیل عدم رسیدگی و اعتبار لازم در حال از بین رفتن هستند که با سیاست وزارت در حوزه واگذاری آن ها به بخش خصوصی، می توان از روند فرسودگی و از بین رفتن مواریث تاریخی جلوگیری کرد.

