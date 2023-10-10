اعلام برنامه نمایش پنج فیلم کوتاه وحشت در سینماها/ رونمایی از تیزر

به گزارش هفت خبر به نقل از مشاور رسانه‌ای این بسته سینمایی، در بسته فیلم کوتاه ژانر وحشت فیلم‌های «یه چوم یه لنگ» به کارگردانی یاسر برزگر، «تریپلکس» ساخته علی کیان ارثی، «سرسام» ساخته نوید و وحید نامی، «آرگون» ساخته شورش وکیلی و «حیاط» به کارگردانی مصطفی سلیمانی در حال نمایش است.

همچنین همزمان با آغاز نمایش این بسته فیلم کوتاه، از تیزر این بسته رونمایی شد.

براساس برنامه‌ریزی‌های گروه هنر و تجربه، زمان نمایش این بسته سینمایی کوتاه در ژانر وحشت در سینماهای چارسو، کوروش، موزه سینما، نارسیس، پرده طلایی، پرند مال و فرهنگ بدین شرح است:

پردیس سینمایی چارسو:

چهارشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۶، جمعه ۲۱ مهر ساعت ۱۸، شنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۶، یکشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۶، دوشنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۸ و سه شنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۶

پردیس سینمایی کوروش:

چهارشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۶، پنجشنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۸، شنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۸، یکشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۶ و سه شنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۸

موزه سینما:

چهارشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۸، پنجشنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۶، شنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۶، دوشنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۶ و سه شنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۶



نارسیس:

چهارشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۸، جمعه ۲۱ مهر ساعت ۱۶، یکشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۸، دوشنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۶ و سه شنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۶

پرده طلایی:

چهارشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۸، پنجشنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۶، جمعه ۲۱ مهر ساعت ۱۸، شنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۶، یکشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۸، دوشنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۶

پرند مال:

پنجشنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۹، یکشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۷ و سه شنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۹

فرهنگ: جمعه ۲۱ مهر ساعت ۱۶، دوشنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۶

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