۹ دی ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۵

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان خبر داد:

پایان عملیات اسکن‌لیزر غارهای پنج‌گانه دره خرم‌آباد

پایان عملیات اسکن‌لیزر غارهای پنج‌گانه دره خرم‌آباد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از پایان عملیات اسکن‌لیزر، فتوگرامتریک و نقشه‌برداری غارهای پنج‌گانه دره خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش میراث اریا به نقل از روابط‌عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان، عطا حسن‌پورشنبه نهم دی‌ماه ۱۴۰۲ با اعلام این خبر گفت: در هفته گذشته عملیات اسکن‌لیزر، فتوگرامتریک و نقشه برداری غارهای قمری، گیلوران و یافته انجام شده بود که پس از آن این عملیات در غارهای کنجی و کلدر نیز اجرایی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان تصریح کرد: این عملیات شامل تهیه نما و مقطع و پلان غارهای یادشده در راستای ثبت جهانی دره خرم‌آباد توسط تیم حرفه‌ای دانشگاهی با دستگاههای پیشرفته و به‌روز دنیا انجام شد.

او اضافه کرد: ثبت جهانی دره خرم‌آباد مستلزم عملیات گسترده‌ای است که غارهای پنج‌گانه به عنوان بخشی از این پروژه می‌بایست نقشه‌برداری و اسکن‌لیزر می‌شد که خوشبختانه این اقدام نیز عملیاتی و اجرایی شد.

حسن‌پور گفت: عملیات یادشده مستلزم پاکسازی و نورپردازی بوده که طی یک مرحله، این اقدامات در غارهای پنج‌گانه نیز اجرایی شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1402100900457
زینب اسکینی
دبیر مهدی نورعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha