به گزارش میراث اریا به نقل از روابطعمومی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان، عطا حسنپورشنبه نهم دیماه ۱۴۰۲ با اعلام این خبر گفت: در هفته گذشته عملیات اسکنلیزر، فتوگرامتریک و نقشه برداری غارهای قمری، گیلوران و یافته انجام شده بود که پس از آن این عملیات در غارهای کنجی و کلدر نیز اجرایی شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان تصریح کرد: این عملیات شامل تهیه نما و مقطع و پلان غارهای یادشده در راستای ثبت جهانی دره خرمآباد توسط تیم حرفهای دانشگاهی با دستگاههای پیشرفته و بهروز دنیا انجام شد.
او اضافه کرد: ثبت جهانی دره خرمآباد مستلزم عملیات گستردهای است که غارهای پنجگانه به عنوان بخشی از این پروژه میبایست نقشهبرداری و اسکنلیزر میشد که خوشبختانه این اقدام نیز عملیاتی و اجرایی شد.
حسنپور گفت: عملیات یادشده مستلزم پاکسازی و نورپردازی بوده که طی یک مرحله، این اقدامات در غارهای پنجگانه نیز اجرایی شده است.
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