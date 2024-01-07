به گزارش میراث آریا به نقل روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، در حکم انتصاب سید محمدصادق رضویان به امضای امیر کرم زاده آمده است: نظر به سوابق ارزشمند، تعهد و مسئولیت‌پذیری جنابعالی، به‌موجب این حکم با حفظ سمت مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میامی به‌عنوان سرپرست پایگاه میراث فرهنگی مجموعه تاریخی بسطام و خرقان منصوب می‌شوید.

امید است تحت توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) با اهتمام به برنامه‌های دولت مردمی با تأکید بر شاخص‌های عدالت‌پروری انقلابی، گری مردم‌داری پاک دستی، فساد ستیزی و قانون مداری در انجام وظایف و مأموریت‌های محوله موفق و مؤید باشید.

از خداوند متعال توفیقات شمارا در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و مکتب نورانی امام خمینی (ره) و عمل به منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) را خواهانم.

سید محمدصادق رضویان دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری و کارشناسی حقوق است.

پیش‌ازاین حامل عادل به مدت ۶ سال مدیر پایگاه میراث فرهنگی مجموعه تاریخی بسطام و خرقان بود و از زحمات ایشان تقدیر شد.

انتهای پیام/