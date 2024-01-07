به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در این نشست شهرزاد امین شیرازی عضو هیأت علمی و مدیر گروه حفاظت و مرمت اشیای پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی مبحث حفاظت از میراث‌ ورزشی را به بحث خواهد نهاد و نرگس افضلی‌پور کارشناس پژوهشی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی به بررسی وضعیت آثار چرمی در موزه‌ملی ورزش، المپیک و پاراالمپیک می‌پردازد.

نهمین نشست از گفتمان‌های حفاظت و مرمت آثار از ساعت ۱۰تا ۱۲ یکشنبه هفدهم دی‌ماه ۱۴۰۲ به صورت حضوری و برخط برگزار و در لینک http://www.skyroom.online/ch/richt/rcccr قابل دسترسی است.

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