به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، در حاشیه نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران نشستی با حضور عسکرپور، مدیرکل حمایت از تولید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یمعاونین صنایع دستی اصفهان، فارس، خراسان رضوی، قم و تهران و 2 نفر از فعالان بخش خصوصی از استان تهران و فارس به میزبانی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی برگزار شد.

در این نشست مقرر و تاکید شد برای تشکیل انجمن‌ها که بازوی اجرای بسیار خوبی برای کمک در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صنایع‌دستی، صدور مجوزها، نظارت کارگاهی، برگزاری نمایشگاه‌ها و همچنین مسابقات نشان ملی و مهر اصالت هستند، اقدام شود. همچنین این تشکل‌ها و انجمن‌ها زیر مجموعه ستاد فعالیت واحد داشته باشند.

در پایان نشست مقرر شد تا دستورالعمل اجرایی تشکیل و ساماندهی تشکل‌ها تهیه شود.



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