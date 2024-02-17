به گزارش میراث‌آریا، سعدالقدومی رییس شورای جهانی صنایع‌دستی که روز گذشته با هدف شرکت در رویداد بین‌المللی سرو سیمین به ایران سفر کرده است، صبح امروز بازدیدی از موزه فرش ایران داشت.

در این بازدید عزیزولف بابایف نماینده رییس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی، ناپاپا ستبوبوفا نماینده جنوب شرق آسیا در شورای جهانی صنایع دستی، میرنادیا فاروق هنرمند آفریقای جنوبی، مارتین حبیب و خانواده هنرمندان پاکستان، جنت گارلیپا و ماگتیمگولب گارلبو هنرمندان ترکمنستانی، آندراس ساندرا کاکسیس هنرمند مجارستان، چارلز ناسار و ماری انگ تاوفال هنرمندان لبنانی نیز حضور داشتند.

این گروه ضمن بازدید از موزه در رویداد نوآوری و خلاقیت در طراحی و تکنیک‌های نوین بافت، شرکت کردند.

گفتنی است این رویداد تا جمعه چهارم اسفند ماه از ۹صبح تا ۱۷ برگزار می‌شود.

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